DÜNYANIN TÜRK ŞEFLERİ

2013-2014 yayın döneminde TRT Türk televizyonuna ‘Dünyanın Türk Şefleri’ isimli bir program hazırladım. Japonya’dan Amerika’ya, Almanya’dan İngiltere’ye kadar pek çok ülkede en iyi Türk şefleri bulup, röportajlar yaptım. Uzun yıllardır kebabın ve dönerin ötesine geçemeyen Türk mutfağının yurt dışındaki yeni temsilcileri beni çok mutlu etmişti. O zamanlar Turizm Bakanlığı’nın yurt dışı bürolarındaki tanıtım broşürleri ehil olmayan ellerden çıkıyordu. İlginç sütlaç, kebap fotoğrafları insanın iştahını azaltıyordu.

En iyi 10 meze!

Geçtiğimiz hafta Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan ‘En İyi 10 Meze’yi görünce umutsuzluğa kapıldım. Onca yılda ne değişmiş diye baktım... Çok kaynatılıp rengini kaybetmiş bir deniz börülcesi, mercimek köfte üzerinde bir yığın limon, ezme, paçanga böreği, pastırmalı humus, karides güveç, balık kokoreç ve içli köfte. Allah aşkına bunları hangi jüri seçti? Bu kadar sıradan fotoğraflar nasıl kondu gerçekten hayret içindeyim.

Türkiye’yi tanıtacak 19 şefi Turizm Bakanlığı seçmiş. Büyük çoğunluğu genç şefler, hevesli, yaratıcı... Çoğunu tanıyorum ama bu listede Michelin yıldızlı restoran şeflerini taklit etmeden, Türk mutfağına ilk yorum getiren ve ülkemize ilk büyük tanıtım atağını fişekleyen Londra’daki Sofra Restoranları’nın şefi ve kurucusu Hüseyin Özer’in olmaması büyük bir vefasızlık örneği. İngiltere ile yapılan Ankara Anlaşması’nın gizli kahramanı Özer’dir. İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın en yakın dostudur. Noel kutlamalarına ilk olarak Özer’in Sofra Restoranı’nda başlar Johnson.

Tokyo’nun Mehmet’i

10 yıl boyunca 100 bin nüfuslu bir şehirde Osmanlı mutfağı işletip, dünyada metrekare fiyatı en yüksek yer olan Tokyo Azabujuban’da lokanta açan Burgaz Ada Restoran’ın sahibi Mehmet Dikmen de bakanlığın listesinde yok. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlık yaptığı dönemde Japon Başbakanı Abe’yi ziyaretinde akşam yemeği yedi Burgaz Ada’da. Osmanlı mutfağının güzide temsilcisi, dünyada en çok Michelin yıldızına sahip Tokyo’da devlerle yarışıp, Zagat’ın listesine girdi. 2014’te Japon TV kanalı NHK’de yayınlanan programda Japonya’da yaşayan ünlü Fransız şeflerin de katıldığı yarışmada birinci seçilen Dikmen iki ülke arasında köprüler kurdu.

New York’ta Orhan Yeğen



Bir de bu listenin altına not düşüp geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Orhan Yeğen’den de iki cümle bahsetmek gerekirdi. Çünkü imkansızlıklarla başladığı mutfak yaşantısında New York’ta zirveye çıktı. “Türk mutfağının lezzeti, kalitesi budur” dedi. Amerika kıtasında Türk mutfağının yayılmasını sağladı. Yetiştirdiği şefler Amerika’nın dört bir yanında koşturuyor. Siz unuttunuz Orhan Şefi, ben hatırlatayım. Ruhun şad olsun Orhan Yeğen.

TAHİNLİ PATLICAN

Malzemeler:

- 3 adet bostan patlıcanı

- 1.5 su bardağı süzme yoğurt

- Yarım çay bardağı tahin

- 1 diş dövülmüş sarımsak

- 5 yemek kaşığı zeytinyağı

- Yeterince tuz

Yapılışı:

Patlıcanlarını közleyin, ardından ince doğrayın. Bir kabın içerisinde tüm malzemeleri karıştırın. Afiyet olsun.