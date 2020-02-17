ETİLER’İN ELBET’İ

Ünlü bir mekandan ayrılıp, kendi işini kuran restoran şeflerine ve işletmecilerine karşı hep temkinli yaklaşırım. Bir süre gitmem. Beklerim ki rüştünü ispatlasın. Ayakları üzerinde dursun. Nusret gibi ünlü bir markadan ayrılıp, hem de çok yakınında aynı konseptte mekan açıp, başarılı olmak her babayiğidin harcı değildir ama Elbet Steakhouse başarmış!

Daha önce iki kez ziyaret ettiğim mekana, en son sevgili arkadaşım Selim Keresteci’yle gittim. 30 yıldır tanıdığım Selim Bey, damak zevki ve yaşam gustosu ile çok ayrı bir yerdedir. Beğenmediği yere bir daha gitmez.

Hafta arası dolu

Son gidişimde Elbet’te çıtanın bir hayli yükseldiğine mutlu oldum. Yemek eleştirmenliği görevimi çok hassas teraziyle yapmaya çalışıyorum. Çünkü 30 yılı aşkın süredir, işin mutfak kısmındayım. Önüme gelen bir tabak yemeğin arkasında ne kadar büyük emek olduğunu bilirim. Onun için de acımasızca tenkit eden, hiç şans tanımayan, bu işten anlamayan ve “Mekan yazarıyım” diye ortaya çıkanlara çok kızıyorum. Sektöre zarar veriyorlar. Hata arayan gözler, mükemmeli göremez. Mekanın işletmecileri İbrahim Çolak ve Elvan Şahin, yaptıkları işi mükemmele taşımak için ellerinden geleni yapıyorlar.

Etler lezzetli

İyi bir oyunun son söze ihtiyacı yoktur. Elbet hamburger, lokum, spagetti, sosis ve antrikot, damaklarımdan kabul gördü. Kasap köfte ve kafesleri de oldukça başarılı. Etleri özenle seçip, işliyorlar. Üç gidişimde de sürprizle karşılaşmadım. Kazandıkları parayı dükkanlarına yatırıp, en iyi hizmeti verme çabası içindeler.

Elbet Steakhouse, güzel yemek yapmaya odaklanmış bir mekan. Şekli maksada kurban etmiyorlar. Garsonlar işlerini severek yapıyor. Güzel bir ekip çalışması örneği var.

Akasya AVM’ye açtıkları şubeleri de çok konuşuluyor. Umarım ikinci şubede kalırlar ve butik havasını korurlar. Dört masayla başlayan lezzet serüveninin nerede biteceği belli olmaz.

Mekanda, Nusret’in ilk dükkanının havası var. O yüzden iki hamle sonra ne olur diye düşündüm. İbrahim ve Elvan Beyler, müşteri memnuniyeti konusunda oldukça duyarlılar. Tek tek masalarla ilgileniyorlar. Müdavimlerin neler yiyip, içtiğine son derece hakimler. Cem Yılmaz en önemli müdavimlerinden biri.

Müşteri portföyü oldukça iyi. Yemek konusunda çok sıkı dokuyan birkaç dostumu da restoranda görünce,

doğru adreste buluşulduğuna iyice inandım.

Bütün başarılı mekanların bir sırrı vardır. Elbet’te bu sırrın kaliteli yemek ve hizmet olduğu anlaşılıyor...

MÜCVERLİ KALAMAR BACAĞI

Malzemeler:

5 adet kalamar bacağı

2 dal rezene

6 dal taze soğan

1 adet kapya biber

1 dal kereviz

2 yemek kaşığı nişasta

1 adet yumurta

5 yemek kaşığı un

1 kök rezene

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu

Yarım demet taze nane

1 su bardağı ayçiçek yağı

Yeterince pul biber, karabiber ve tuz

Yapılışı: Bütün sebzeleri küçük küçük doğrayın. Az nişastayla, baharatları ilave edin. Yumurta ve unla, kıvamını ayarlayın. Kalamarın ortasına yerleştirip, bacaklarıyla sarın. Nişastaya bulayıp, kızgın yağda dört dakika kızartın. Afiyet olsun.