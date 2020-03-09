İSTANBUL’UN GURURU NEOLOKAL

Neolokal’in kurucusu ve şefi Maksut Aşkar’ı yıllardır tanırım. Beyoğlu’ndaki Sekiz İstanbul Restoranı’na birkaç kez ve değişik saatlerde gittim. Devamlı işinin başında, eğitici, öğretici ve araştırmacı yapısıyla, kendisini hep takdir ettim. Yeni mekanı Neolokal’e üç hafta önce gittim. Manzaralı bir masada göz zevkimizle birlikte damaklarımız da zirve yaptı. Yıllardır herkes bana soruyor; “İstanbul’da yabancı dostlarımı ağırlayacağım, hem ambiyansı hem lezzeti hem de servisiyle öne çıkan bir yer söyleyin” diye... Cevabım çok net: Neolokal.

Yaratıcılık ve lezzet

Başlangıçlarda aldığımız siyez bulguruyla yapılmış lahana sarması, karamelize soğan, tahin ve limon sosla sunulan taze otlarla yapılmış topik, hem lezzet hem de sunum açısından mükemmeldi.

Ara sıcaklarda karidesli su böreği, çiğ palamut, marine deniz levreği, ahtapotlu erişte; ana yemeklerde dana kuyruk ve beğendi, firik pilavıyla kuzu sırt, tam kıvamında hazırlanmıştı. Tatlılardan baklavayı yerken, Karaköy Güllüoğlu’nun sahibi Nadir Güllü’nün kulaklarını çınlattık ama inanın bunun da lezzeti süperdi!

Yenilikte zirve

Küçük porsiyonlarda sunum, seçeneklerden daha çok yararlanmanızı sağlıyor ve ayrıca, israfı önlüyor. Başlangıç, ara ve ana yemek olsun, porsiyonlar asla büyük olmamalı ve fazlası çöpe gitmemeli.

Buram buram Anadolu kokuyor Neolokal... ‘Anadolu mutfağından nasıl sunumlar yapabiliriz?’ sorusuna cevap veriyor. Yeni neslin genç şefi olarak geçmişine sahip çıkma misyonunu yüklenmiş Maksut Aşkar... Yemeklerde şekil maksada kurban edilmemiş ve tema işlenirken özünden bir şey kaybetmemiş.

‘Anadolu Lezzet Dolu’ sloganını çok iyi yansıtan mekan, Karaköy’de tarihi bir binanın içinde yer alıyor. Merdivenleri çıkarken duvarların dili olsa da konuşsa diyorsunuz. Kim bilir nelere tanıklık ettiler...

Neolokal’de kullanılan tüm malzemelerin, servise sunulan şarapların hepsi yerli... Moleküler gastronomi şeflerine özentilik ve kasıntı yok... Bir iddia var; eklektik bir tabak dizaynı yok, tamamen yenilikçilik ve yaratıcılık konuşturulmuş. ‘Başkası olma kendin ol’ prensibine uyulmuş. Fiyat kalite oranı makul seviyede... Bu seviyede bir restoranı yabancı bir ülkede asla bulamazsınız. Kıymeti bilinmesi gereken bir yer Neolokal, hiç tereddütsüz konuklarınızı götürün ve daha sık gidin.

TAZE OTLU BALIK KÖFTE

Malzemeler:

- 200 gr. balık kıyması

- Çeyrek demet maydanoz

- Çeyrek dereotu

- Çeyrek demet taze soğan

- 1 dal kereviz sapı

- 1 dal rezene

- 50 gr. cibes otu

- 100 gr. somon füme

- 1 çay kaşığı kimyon

- 1 çay kaşığı pul biber

- Yarım çay kaşığı karabiber

- 3 yemek kaşığı panko

- 1 adet küp doğranmış domates

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 1 çay kaşığı soya sosu

- Yeterince tuz

Yapılışı: Panko içerisine rende peynir, tuz, karabiber ve susamı ilave edip, iyice harmanlayın. Levrek dilimlerini madalyon gibi sarıp, şişlere takın. Un, yumurta ve pankoya bulayıp, kızgın yağda 3-4 dakika kızartın. Afiyet olsun.