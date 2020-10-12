Dünyanın en kıymetli hayvansal protein kaynaklarından kalamar, balık lokantalarının olmazsa olmaz yiyeceğidir. Deniz ürünlerine karşı uzun yıllardır mesafeli oluşumuzdan dolayı ülkemizde istenilen ilgiyi göremedi.

Ama son yıllarda bu müthiş lezzetli deniz ürününün sayısız yararları da bilinmeye başlayınca kalamar avcılığının yetersizliği yüzünden talebe cevap verilemez oldu. Dünyada 280 çeşit kalamar avlanmaktadır. En lezzetlileri Ayvalık ve Gökçeada arasındaki kıta sahanlığında bulunmaktadır. Kaz Dağları’nın suyu ve oksijeni, deniz canlılarının özelliklerine damgasını vurmaktadır. Benzer lezzete Peru’da Humboldt soğuk su akıntısında avlananlarda rastladım. Kısa ömürlü olan kalamarlardan ülkemiz yeterince yararlanamamaktadır. Avlanma teknikleri doğru düzgün bilinmediğinden milyonlarca kalamar heba olmakta, yurt dışından ithal edilmektedir.

Oltayla yakalananı makbul

Ağ ile yakalanan kalamarlar tekneye çekilirken birbirine sürttüklerinde vücudundaki beyaz kalker çubuğundan etine nüfuz eden bir acılık oluşur. Oltayla yakalananlar tek tek içeriye alınır ve yüzer havuzda bekletilir. Kalamarın kolları, bacakları ve vücudunun tüm etli kısımları yenilebilir, bu yüzden hiçbir yeri atılmamalı. Beyaz kalker çubuğu ise kafeslerde kuşların gagalaması için kullanılır. Bazı Avrupa ülkelerinde bütün olarak ızgarada pişirilirken şeffaf görünümlü kalker çubuğuyla yapılır. Nefis bir lezzeti vardır.

Zampara kalamar

Kalamarların çok ilginç cinsel yaşamları tespit edilmiştir. Bazı türlerin erkekleri ilişki kurmak için renk deseni taklidi yaparak dişi kılığına bürünür. Karayipler’de yaşayan bir cins resif kalamarı 36 farklı renk çeşidine bürünür. Boyları 50 cm. kadar olan türleri bulunduğu gibi, Amerika’da bir insan boyuna varanlarına ve dalgıçlara saldıranlarına da rastlanmaktadır. Düzenli kalamar tüketen erkeklerin sperm sayısında ve cinsel performansında artış gözlemlenmektedir. Protein ve mineral yönünden zengin olduğu için, vücut direncini yükselterek, uzun süreli enerji verir. Metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeyi kolaylaştırmasının yanı sıra beyin aktivitesini destekler. Protein değeri yüksektir, ayrıca demir, lif, kalsiyum, A ve C vitamini içerir.

Nasıl hazırlanır

İçinde limon suyu ve karbonat bulunan bir kapta iyice yoğurup bir gün boyunca dolapta dinlendirmek lezzetini ve yumuşaklığı artırır. Restoranlarda ana yemekten önce sunulur ve iştah açıcı özelliği vardır. Yanında bayat ekmekle yapılmış tarator sosu ile yenilir. Tavasında yağ eklendiğini için kalori miktarı artar ama her zaman olduğu gibi yine ızgarasını öneriyor ve lezzetini savunuyorum.

SOYALI KALAMAR YAHNİ

Malzemeler:

- 1 adet kalamar

- 1 su bardağı soya sosu

- 1 su bardağı narenciye suyu

- 2 yemek kaşığı toz şeker

YAPILIŞI: Kalamarı temizleyin. Ananas dilimi haline getirip şerit şeklinde kesin. Tavada soya sosu, narenciye suyu ve toz şekeri birlikte kaynatın. Kalamarları beş dakika sosun içerisinde pişirin. Afiyet olsun.