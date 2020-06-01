Uzak geçmişi imgeleyen belleğim bazı şeyleri hatırlattı bana. Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, görevi bıraktığı zaman “Türkiye hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak” demişti. O günden bugüne ne değişti? Denizlerimizdeki tuzluluk oranı mı? Sınırlarımızın şekli mi? Yoksa akarsular tersine akıp, balıklar yüzmek yerine havaya mı zıplamaya başladı? Elbette birtakım şeyler oldu ama ne geleneklerimiz ne yemek yeme zevklerimiz ne de başka radikal bir yapımız değişti. İnişler çıkışlar yaşadık ancak yolumuza devam edeceğiz... Şimdi de ağzı olan herkes koronavirüsle ilgili konuşuyor. Öyle çok kirli bilgi var ki... Ellerimizi 20 saniye sabunla yıkayınca virüsün duvarları patlıyor ama bu kirli bilgiler hiçbir deterjanla temizlenmiyor.

Yeni normal hayat

Hayatımıza yeni giren iki sözcük var: Yeni normal. Bu sözcükler, yaşamımızdan virüs çıkıp gidene kadar hep bizimle olacak. Çok sesli korodan çıkan sesler bu tanımlamanın farklı farklı algılanmasına neden oluyorsa da doğru sadece bir tanedir.

İki ay önceki ile şimdiki durumumuz çok farklı. O korku dağları yıkıldı nihayet...Her gün “İtalya’dan, İspanya’dan daha kötü olacağız” söylemlerinden moralimiz bozuluyordu. Paraşütçülerin kehaneti tutmadı çok şükür. Bol keseden atan dahi görünümlü bilgiçler ortada yok. Hepsinin atışları karavana... Bugünden itibaren yolumuza tedbirlerle devam edeceğiz. Maskesiz kalabalıklara girmeyeceğiz. Restoran ve kafelerden mahrum kalmayacağız. Virüsün bulaşmasına karşı 1.5 metrelik mesafeyi koruyacağız. Sosyalleşmemizi ve sıcaklığı sağlayan yuvarlak masaları az kişiyle işgal edeceğiz. Çok önceden beri ISO 22000 Gıda Güvenliği Sertifikası’nı harfiyen uygulayan yeme-içme yerlerini daha çok tercih edeceğiz.

SELLUKA BELGESİ

Sağlık Bakanlığı’nın öngördüğü kurallar çerçevesinde İzmir Belediyesi, Selluka Plaketi ve Belgesi adı altında bir çalışma yapmış. Puanlama sistemi getirmiş. ‘Mekana girişlerde sosyal mesafeyi korumak için gerekli uyarı sistemleri var mı?’, ‘Alkol bazlı el dezenfektanı var mı ve kullanılıyor mu?’, ‘Misafirlerin içeriye girişlerinde vücut ısısı ölçülüyor mu?’, ‘Su, ağzı kapalı şişelerde sunuluyor mu?’, ‘Ekmek ve kürdanlar kapalı ambalajlarda mı?’ ve ‘Baharat, şeker ve pipet tarzı ürünler tek kullanımlık olarak mı bulunuyor?’ gibi kriterler var. Pandemi olmasa dahi yüzde 90’ı uygulanması gereken kurallar bunlar...

Zamanla geçecek, sonsuza kadar sürmeyecek. İnsanlık tarihi ile başlayan alışkanlıklarımız genlerimize işlemiş bir kere. Pandemi bunları değiştirip bizden alamaz. Her tedbir emniyet içindir, bizi sevdiklerimizden mahrum etmek için değil...

KARİDESLİ TAPAS

Malzemeler:

- 10 adet karides - 10 adet Meksika biberi turşusu - 1 yemek kaşığı mısır

- 2 adet kırmızı acı biber

- 1 yemek kaşığı zeytinyağı

- Yarım demet kişniş - Yarım limonun suyu - Yarım litre su

- Yeterince tuz

YAPILIŞI: Karidesleri kaynar suda iki dakika haşlayın. Biber, Meksika biberi turşusu ve kişnişi doğrayın. Tüm malzemeleri bir kabın içinde karıştırın. Afiyet olsun.