Yaşantımızın sonuna kadar zevk aldığımız faaliyetlerin ilk sıralarında yemek yemek gelir. Belli bir yaştan sonra da birinci sıraya oturur. Günün yorgunluğunu güzel bir akşam yemeği ritüeliyle sonlandırmak, her zaman mutluluk katsayımızı arttırır. Bu sayılı zaman diliminde yiyeceklerin özelliklerini bilerek keyfimize keyif katmak elimizde... Örneğin kömür ızgarasında pişmiş güzel bir dönerden maksimum haz alabilmek için yanında gelen sıcacık lavaş ekmeğinin veya pidenin kışkırtıcılığına, sumaklı soğana ve tereyağlı pilava aldanmayın. Döneri sade olarak yiyip, tadını damağınızda doya doya hissedin.

Balığı yerken üzerine limon sıkmayın, mümkünse derisi ve kılçıklarıyla birlikte bütünlüğünü bozmadan pişirin. Yanında sunulan fırında patates ve kırmızı soğana çatalınızı değdirmezseniz damağınızda balığın tadı uzun süre kalır.

Deniz ürünleri ve balığı hangi usulle pişirirseniz pişirin, öncesinde mutlaka bir kapta zeytinyağı, tane karabiber, defne yaprağı ve kurutulmuş sebzelerden oluşturduğunuz sebze tozuyla 20 dakika bekletin.

Dişinizi fırçalamayın!

Özel bir restorana değişik tatlar denemeye gidiyorsanız dişlerinizi fırçalamayın... Diş macunundaki mentol biraz sonra sunulacak enfes lezzetlerin algılanmasını azaltacaktır. Protein bazlı yiyeceklerin birkaç tanesini aynı öğünde az az porsiyonlar halinde tüketecekseniz mutlaka her ürünün ardından sorbe ile damağınızı temizleyerek, bir sonraki ürüne hazırlayın.

Kuru fasulyeye koyacağınız sivri biber ince etli olmalıdır. İkiye bölerken çıt sesi çıkarmalı, parlak olmalı, içindeki özsu zerrecikleri görülmeli ve sadece renk vermekle kalmamalıdır. Özellikle küçük başlı sakız enginarını seçerken sapının kalın, ağzının kapalı, renginin canlı yeşil olmasına dikkat etmeli ve şarapla tüketmemelisiniz. Çünkü enginardaki sinarin maddesi şarapla birleşince metal acılık oluşturur. En lezzetli şekli enginar üzerine közde pişirdiğiniz patlıcan ile krema ya da peyniri eriterek, yaptığınız karışımı sürerek tüketmektir.

Cızır cızır bir karides tavayı pişireceğiniz tereyağının mutlaka kazeini önceden alınmış olmalıdır. Sarımsak ve pul biber ikilisi müthiş lezzet arttırır, eklenmeden servis edilmemelidir. Bu lezzetin adına karides coşkusu diyebilirsiniz.

Fırında buğulama balık pişirirken balık bulyon, safran ve damla sakızı eklemek baş döndürücü bir lezzet oluşturur.

Kalamar alırken oltayla yakalanmışını isteyin. Oltayla yakalananlar tek tek tutulup, havuza bırakılır. Ağ ile yakalananlar birbirine sürtünce, kalamardaki kalker çubuğundan etine acılık sirayet eder.

Birazcık mesleki sırlardan oluşan ipuçları verdim sizlere... Hepimiz korona felaketinden sonra güzel şeyleri hak ettik. Nereden bulacağız demeyin, insanlar lezzet uğruna binlerce kilometrelik yolculuklar yapıyordu koronavirüs öncesi... Yine yapacağımız günler yakın, lezzetle ve sağlıkla kalın...

KARİDESLİ DOMATES MÜCVER

Malzemeler:

- 4 adet karides

- 1 adet küp doğranmış domates

- Yarım demet fesleğen

- 2 dal taze kekik

- Yarım demet dereotu

- Yarım çay kaşığı karabiber

- 2 yemek kaşığı nişasta

- 1 adet yumurta

- 2 yemek kaşığı un

- Yeterince tuz ve pul biber

YAPILIŞI: Küp küp doğradığımız domateslerin içerisine ince kıydığımız fesleğen, kekik ve dereotunu ilave ediyoruz. Baharatlarımızı, yumurta, un ve nişastayı da karışıma ekleyerek, elimizle şekil verip, 180 derecelik fırında 25 dakika pişiriyoruz.

Afiyet olsun.