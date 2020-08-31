MANTI AŞKINA

Uzun zamandır adını sıkça duyduğum mantı, makarna ve zeytinyağlılarıyla ünlü Cümcük Restoran’a, geçtiğimiz hafta yolum düştü. Ankara’da makarna ve mantı sevenlerin uğrak yeri olan Cümcük; minik bahçesi, sevimli dekorasyonu, vitrinli dolabındaki birbirinden güzel yiyecekleri ve sizi girişte sıcak karşılayan çalışanları ile cici bici bir yer.

Menüye bakmadan önce soğuk dolabından seçerek başlıyorsunuz yemeğe ama seçeneklere karar vermek zor. Çerkez tavuğundan Girit ezmesine, vişneli yaprak sarmadan çiğ köfteye kadar gördüğüm her şey kışkırtıcı burada... Satın Alma Müdürü’m Talat Kılıçarslan ile zeytinyağlı bamyayı ve yaprak sarma çeşitlerini denedik. Tabii ki vişneli yaprak sarma favorim.

Cümcük; ev makarnası, erişte demek... Burası unutulmaya yüz tutmuş emek gerektiren lezzetlerin üretildiği bir mekan.

Cümcük merakı

“Her şey altı yıl önce Almanya’ya yaptığımız bir fuar ziyaretinde başladı” diyor Erman Şatıroğlu. “Fuar alanında (Ambiente) karnımız çok acıkmıştı. Bir İtalyan lokantasına gittik. Önümüzde hamurunun hazırlanıp, makinadan geçirilip ardından pişirilerek servis edilen makarnaya hayran kaldık” diyor ve bu makinayı Türkiye’ye getirip, restoran açmaya karar verdiklerini söylüyor. Makarnalarının bu denli lezzetli olmasını ürünlerin doğal oluşuna, kullandıkları yumurtaların bile serbest gezen tavuk yumurtası olmasına bağlıyor Şatıroğlu.

Kariyerlerini bırakıp bu işe soyunduklarını ve mevcut durumdan çok mutlu olduklarını söyleyen Erman Bey, eşi Dr. Betül Şatıroğlu ve kardeşi Şükriye Şatıroğlu ile birlikte işletiyor Cümcük’ü. Tam bir aile işletmesi burası. Şükriye Hanım makarnaya mantıya ve ev yemeklerine olan aşkından Tunalı Hilmi Caddesi’ndeki güzellik merkezini bırakıp kolları sıvamış.

Kadın başarısı...

15 kadın çalışıyor mutfakta. Her yer pırıl pırıl. Her ürün günlük yapılıyor ve taze olarak sunuluyor. Hele bir de enginar dolma yaptıkları güne denk gelirseniz, piyango çıkmış gibi hissedersiniz kendinize.

Mantı çeşitlerine karar vermek bir hayli zor. Cevizlisinden iskenderlisine kadar geniş bir yelpaze var. İnovatif düşüncedir diye mantı iskenderi denedik. Gayet başarılı. Diğer mantı çeşitlerini ve makarna deneyimini bir dahaki sefere bıraktık. Çünkü burası sadece bir kez denemek için gelinecek bir yer değil. O yüzden müdavimi gani çeşidi mebzul...

Tatlılarla final yapmadan ayrılmak zor buradan. Profiterol, ananas rüyası ve tiramisuya kadar zengin bir menüsü var. Hepsinin damakta bitimi uzun bir tat bırakıyor. Ağzımızın tadı hep böyle kalsa keşke...

ASMA YAPRAĞINDA KARİDES

Malzemeler:

- 5 adet asma yaprağı

- 5 ince dilim hellim peyniri

- 5 adet karides

- 3 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 çay kaşığı balzamik sirke

- 1 çay kaşığı istiridye sos

- 1 çay kaşığı limon suyu

- 1 çay kaşığı pul biber

YAPILIŞI: Derin bir kapta zeytinyağı, balzamik, istiridye sos ve limon suyu ile pul biberi iyice çırpın. Karides ve peynir dilimlerini sosun içinde beş dakika marine edin. Asma yapraklarına bir adet karides, bir dilim hellim peyniri sarın kapatın. Izgarada çevirerek, altı dakika pişirin. Afiyet olsun.