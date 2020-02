Tam 27 yıl önceydi... Miami’ye seyahate çıkıyordum. General ağabeyim Rasim Vaz’a uğradım, “Bir isteğiniz var mı?” diye sordum. “Kayınbiraderim çok iyi bir şeftir, Miami’de restoran işletiyor, mutlaka ziyaret et ve yemeklerini dene” dedi. Kısa sürede orada ün yapmış Orhan Şef’i o ziyaretimde göremedim, Karayipler’e gezmeye gitmişti.

20 yıl sonra TRT Türk’te sunuculuğunu yaptığım ‘Dünyanın Türk Şefleri’ programı için New York’a gitmiştim. Şehri avucunun içi gibi bilen dostum Chris Karavolas’a uğradım ilk önce... 57’nci Cadde’de Romeo Juliet Laser’in sahibi... Çok iyi bir gurme olduğu için öneride bulunmasını istedim. Tereddütsüz “Orhan Yeğen” dedi, sonra düşündü ve “Biraz aksidir, çılgındır ama rakipsizdir” diye ekledi. “Çılgınları severim” deyip, hemen Orhan’ı ziyarete gittik ve ertesi gün çekim için randevulaştık.

Fahri elçimizdi

24 Ağustos 2017 tarihinde Şip Şak Restoran’dan paket siparişini almaya gelen ünlü finans şirketi JP Morgan’ın iki numarasıyla tanıştım ayaküstü... Türkiye’nin ekonomik krizle karşılaştığı ilk günlerdi. Adam, “Sizin dinamikleriniz güçlü” diyordu, Orhan’ı işaret ederek.

Türkiye’de geleneksel olarak üretilen her ürünün en iyisini imal ediyordu Orhan Bey... “Torik yok, lakerdayı palamuttan yapmak zorunda kalıyoruz” diyordu. “Gece balık haline gidip, arayalım” dedim. ‘Çılgın’ lakaplı Orhan Şef, saat 03.00’te geldi aldı beni otelden. Fulton isimli balık haline gittik ve de sabaha karşı, dört adet torik bulmanın sevincini yaşadık.

Ünlülerin durağı

Restoranına uğramayan devlet başkanı, ünlü veya aktör kalmamıştı Amerika’da... Clinton’dan Obama’ya, Bush’tan Trump’a, Arnold Schwarzenegger’den Kobe Bryant’a kadar... New York Times’a konu olmak sıradan işti onun için... Öz güveni müthişti! Bilmediğini okur, araştırır ve yapardı. Hayatımda içtiğim en iyi işkembe çorbasını, yediğim en iyi fırın sütlacı, keşkülü, Manhattan 2’nci Cadde’deki Şip Şak Restoran’da yedim desem, inanın abartmış sayılmam! Böyle zengin menüde mükemmeli yakalamak, başka bir kıtada bu lezzetleri yaratmak, her babayiğidin harcı değildir!

Sermayesiz başlayıp, böyle büyük bir başarıya ulaşmak gerçekten gurur verici... Yorucu bir yaşamdan nefes almak için ara sıra teknesiyle denize açılıp, drone ile fotoğraf çekmeyi çok severdi.

Genç şeflerimize önerim; yabancı şefleri izleyip, sonra da “Türk mutfağında yenilik yapıyoruz” gibi iddialı sözler söylemeden önce Orhan Yeğen’in hayatını incelesinler. O, Türk mutfağının New York’ta parlayan bir yıldızıydı. Işıklar içinde uyu sevgili Orhan...

TERE SOSLU DENİZ TARAĞI

Malzemeler:

- 4 adet deniz tarağı

- 3 yemek kaşığı rendelenmiş zencefil

- 1 demet tere

- 10 adet siyah zeytin

- 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı: Tere yapraklarını blender’da çekip, püre haline getirin. Zencefil, zeytinyağı ve ince doğranmış siyah zeytinle tere püresini karıştırıp, deniz taraklarını 10 dakika marine edin. Tavada deniz taraklarının bir tarafını beş dakika, çevirip diğer tarafını dört dakika çevirin. Tere püresiyle servis edin. Afiyet olsun.