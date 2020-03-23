Virüsün hızla yayılmasını önlemek için alınan tedbirler, yeme-içme sektörünü durma noktasına getirdi. Kapatma kararında alışveriş merkezi ve restoranlar yer almıyor ama bir süreliğine ünlü pek çok mekan ve AVM kendi iradesiyle faaliyetlerini durdurdu. TURYİD de çok duyarlı hareket ederek, etkinlikleri iptal etti. Öncelikle sağlımız, canımız çok önemli. Bir de umut tabii... İnsan sağlığını kaybedebilir ama ciddi tedavi ve ilaçla sağlığına kavuşabilir. Bu hastalığı da yenecek Türk toplumu. Dileğim en az hasarla atlatmamız.

Para kaybederse insan tekrar kazanabilir. Küllerinden doğan o kadar çok iş insanı tanıyorum ki...Ama ümidini kaybedince insan her şeyini kaybediyor. O nedenle evlerimizde güneşli ve sağlıklı günleri beklediğimiz şu zamanlarda umudumuzu kaybetmeyelim.

Hijyen durumu denetlenmeli

18’inci yüzyılda acı çeken hastalara şifa olacağını, tatsız tuzsuz soslara lezzet katacağını garanti ettikleri, ‘restoran’ denen ve esası bulyona dayanan ilaçlarla ilgili uzun tarifler pek çok Fransızca yemek kitabında bulunurdu.

Başkent Paris’e özgü bir toplumsallaşma mekanı olarak restoran, hasta ya da bitkin birine gücünü yeniden kazandırma özelliğine sahip olan et suyundan doğdu. Restoran işletmelerine ‘sağlık ocağı’ da deniliyordu. Doktorlar, hastalık derecesine göre karabiberli, havuçlu, konsomeli ya da kekikli restoranları hastanın reçetesine yazabiliyordu. Gerçekten şaka gibi...

200 yıl sonra ne boyutlara geldi bir tas et suyundan doğan restoran. Çocukken hastalandığımda babamın bahçemizde dolaşan tavuklardan birini alıp, annemin de bol karabiberli ve limonlu tavuk suyu çorba hazırlayıp, bana içirdiğinde gözlerimin fal taşı gibi açıldığını hatırlıyorum.

Restoranın dünya üzerinde böyle bir konumu var, o nedenle işletmeciler periyodik olarak dezenfekte işlemleri yaptırmalı, mutfaklarının hijyen kurallarına uyma derecesini bağımsız firmalara denetletmeli. Bu konuda ülkemizde son yıllarda çok iyi gelişmeler var. Bu hafta evinizde kolayca yapabileceğiniz iki tarif veriyorum. Sağlıklı günler diliyorum.

YOĞURTLU KAPYA BİBER

Malzemeler:

- 10 yemek kaşığı süzme yoğurt

- 1 adet rezene

- 10 adet közlenmiş kapya biber

- Çeyrek demet maydanoz

- 1 adet limonun kabuğu

- 1 çay kaşığı sarımsak yağı

- 3 yemek kaşığı dövülmüş ceviz

- Yeterince tuz

Yapılışı: Derin bir kapta doğranmış rezene, kapya biber, yoğurt, ceviz, ince doğranmış maydanoz, rendelenmiş limon kabuğu, sarımsak yağı ve tuzu iyice karıştırın. Afiyet olsun.

SUMAK EKŞİLİ PAZI SARMA

Malzemeler:- 4 yaprak haşlanmış pazı - 1 çay bardağı ince bulgur - Çeyrek demet taze nane - Çeyrek demet maydanoz - Çeyrek demet dereotu - Çeyrek demet taze soğan - 2 yemek kaşığı rendelenmiş Ezine peyniri - 3 yemek kaşığı sumak ekşisi - 3 yemek kaşığı zeytinyağı - Yeterince pul biber, karabiber ve tuz

Yapılışı: Derin bir kabın içinde önceden ıslanmış bulgura, ince doğranmış taze nane, maydanoz, dereotu, taze soğan, peynir, sumak ekşisi, zeytinyağı ve baharatları ekleyip, iyice karıştırın. Pazı yapraklarının içine koyup dolma şeklinde sarın. Buhar tenceresinde 20 dakika pişirin. Afiyet olsun.