SUDAKİ MUCİZE

10 yıl önce Seda ve Hikmet Sezer çiftinin hediye ettiği ‘Sudaki Mucize’ isimli kitabı bir solukta okumuştum. Japon yazar Masaru Emoto’nun akıcı üslubu ve ilginç yaklaşımları kitabı cazip kılıyor. Şimdi daha dikkatlice okuyorum çünkü korona tehlikesi biter bitmez bizi en çok etkileyecek felaket susuzluk ve kuraklık! Ocak ayında hâlâ bahar havası soluyoruz. Su üzerine eğilmemiz gereken bir döneme girdik. Elimizden gelen tek şey de suyu tasarruflu kullanmak.

Hafife almayalım

Temiz su ile yaşamak; huzuru, barışı, rahatı bulmak her medeni insanın hakkı elbette. Ama 100 yıl önce İspanyol gribinden milyonlarca insanın öldüğünü, koronavirüs zamanı daha iyi anlayabildik. Biraz daha gerilere gidersek, milyonlarca insanın susuzluktan hayatını kaybettiği dönemler de var.

Dr. Masaru yıllar süren araştırmaları boyunca binlerce su kristalinin fotoğrafını çekmiş ve su ile kullandığımız kelimeler arasındaki ilişkileri anlatmış. Kaplıcalardaki suyun yaydığı titreşimlerin vücutta hissedilmesine, bunun da metabolizmamızın daha sağlıklı ve güçlü hale gelmesini sağladığına değinmekte.

Küvetin içine uzandığımızda suyun bize sağladığı o sıcak ve hoş ortamda hissettiklerimizle, annesinin kucağındaki bir bebeğin hisleri arasındaki benzerliğin farkına varmamızın hiç zor olmadığını söyleyen Masaru Emoto’nun yazdıklarını okuyunca, suyun değerini çok daha iyi kavrıyorsunuz. Hele de bu günlerde.

Kenya’da Mehmetçik kuyusu

Eşinin peşinden Kenya’ya giden ve Türkiye’yi tanıtmak için büyük çaba sarf eden, kocaman yürekli genç bir hanımefendi: Adı Nurdan Tol. En son yaptığı çalışma insanlığa büyük hizmet. Sponsorlar bularak susuz Kenya’da kuyu açtırıp, yerlilere armağan ediyor. Bilindiği üzere Afrika’da su çok uzaklardan taşınıyor. Genellikle kız çocukları bu görevi üstleniyor. Ama maalesef bu esnada taciz olayları da yaşanıyor.

Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü piyanist Vincent Corver, Kenya’daki su kuyusu ile ilgili konser verdi. Sempatik sanatçıya bir de Fazıl Say’ı sordular. “Ben piyanistsem, Fazıl Say Tanrı’dır” dedi. Nurdan Tol hanımefendinin ülkemiz adına yaptığı bu çalışmayı izlerken benim de gözlerim doldu. Hele su kuyusuna Mehmetçik adını vermesi... Nurdan Hanım’ın faaliyetlerini ve konseri Instagram hesabı @bravemums adresinden izleyebilirsiniz. Hep söylüyorum ya Türkiye’nin dinamikleri güçlü. Nurdan Tol, Uğur Şahin, Özlem Türeci, Fazıl Say gibi yurt dışında iyi tanıtıldığımız değerler olduğu sürece ülkemiz de hak ettiği yere gelecektir. Su yolunu bulur...

LEVREK ŞİŞ

Malzemeler:

- 1 kg. levrek

- 2 adet domates

- 8 adet arpacık soğan

- 1 su bardağı zeytinyağı

- 2 adet defne yaprağı

- Yarım çay kaşığı kekik

- 4 adet yeşil biber

- 1 diş ince kıyılmış sarımsak

- 8 adet tane karabiber

- Yeterince tuz

YAPILIŞI: Geniş bir kabın içine zeytinyağı, tuz, karabiber, sarımsak, kekik ve defne yaprağını koyun. Balığın filetosunu kuşbaşı doğrayıp karışımda iki saat dinlendirin. Domates dilimleri, az haşlanmış soğan, biber ve levrek parçalarını şişe dizin. Izgarada 8-10 dakika çevirerek pişirin. Afiyet olsun.