TOPRAĞIN GİZEMİ

Ana vatanımızın toprakları, ilk yerleşik düzenin gerçekleştiği, bitkilerin ve bazı hayvanların evcilleştirildiği müstesna bir yere sahip yeryüzünde... Dünya nohut üretiminin yüzde 80’i Hindistan’da gerçekleşiyor ama göç ettiği yer Güneydoğu Anadolu. İrlanda’da Guinness Bira Fabrikası’na gidiyorsunuz, üretim prosesinin ilk basamağında “Mezopotamya’dan getirdiğimiz ilk arpa ile üretime başladık” yazıyor. Dünyadaki kaliteli pek çok gıda maddesinin ana vatanı Türkiye... Geç de olsa bunun farkına vardık.

Mavi vatan

Denizlerimizde müthiş zenginlikler var. En küçük alanı oluşturan barajlarda bile çok lezzetli, ihraç edilen balıklar üretiliyor. Ülkemizin protein ve cari açığını kapatacak potansiyele sahip su ürünlerimiz mevcut. Zamansız ve usulsüz avlanmalarla mücadele ederek balık ve su ürünleri gelirimizi tahmin etmediğimiz yerlere taşıyabiliriz. Bu potansiyeli işleyecek fitil hazır bence.

Gizli servet

Endemik bitkilerimizin tıp alanında müthiş sonuçlar verdiğini biliyoruz. Deneme sınama yoluyla yabani bademi yiyip zehirlenen insanoğlu, bugün evcilleştirdiği bademin en kıymetli yiyeceklerin başında olduğunu artık kavramış durumda. Sedir mantarının (katran) Japonya’da tane ile satıldığını görüp menşeini araştırdığınızda Adana’nın Kozan ve Feke ilçelerinden geldiğini öğrenip donakalıyorsunuz. Ülkemizde yetişen bu mantar protein ve mineral yönünden çok zengin, ilaç niyetine yüksek fiyatlardan alıcı buluyor Tokyo’da. Bunun gibi saymakla bitmeyen kıymetli nice bitkilerimiz var.

Bitki kütüphanesi

Hayatını otlara adamış Farmakolog Züleyha İnci, Türkiye’nin dağlarını tepelerini geziyor. Titizlikle yararlı bitkileri topluyor. Sadece Fransa dağlarında bulunan centiyana bitkisinin peşinde yıllardır koşuyor. Tahmin ettiği bölgelere gidip haftalarca arazide centiyana arıyor. Geçtiğimiz hafta bir dağın eteğinde yerin 1.5 metre altından çıkarılan centiyana köküne ulaştı. Bitkiye hiç zarar vermeden toprağı kazıyor, elleri nasır tutuyor ama incitmeden gerekli dallarını alıyor. Bu bitkinin ciddi manada kanser hücresi oluşumunu engellediğini ve kanserli hücreyi tedavi ettiğini söyleyen Züleyha Hanım İngiltere Oxford Üniversitesi Farmakoloji mezunu. Saatlerce dinlesem sıkılmıyor, mutlu oluyorum. Gözlerinin içi gülüyor. Ülkemizin yararlı yabani bitkilerinin haritasını biliyor. Hangi organımızdaki hastalığı geçireceğine son derece hakim. Müthiş bir bilgi hazinesi... Ondan duyduklarımla bu zor günlerde umutlarım artıyor. Ülkemiz topraklarında ve altındaki zenginliklere paha biçilemez.

ISPANAKLI MANTARLI LEVREK

Malzemeler:

- 500 gr. levrek balığı filetosu

- 2 bağ ıspanak

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- 4 adet kestane mantarı

- 4 adet kültür mantarı

- Yeterince karabiber ve tuz

YAPILIŞI: Levrek filetosunu üç parçaya ayırın. Doğradığınız mantarları zeytinyağında iki dakika pişirin, ardından ıspanakları ekleyip iki dakika daha çevirin. Tuz ve karabiber serpiştirdiğiniz levrekleri ayrı bir tavada kalan yağda çevirerek pişirin. Mantarlı ıspanaklı karışım ile birlikte servis edin. Afiyet olsun.