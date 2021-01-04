Geçtiğimiz yıl yazımızın başlığına ‘Hiç hoş gelmedin 2020’ diyebilir miydik? Nereden gelirdi aklımıza dünyanın başına gelecek kötü şeyler...

2021’e umutlu girmemek için hiçbir gerekçemiz yok. Çünkü en önemli konularımızın başında sağlık var. Rahmetli Vehbi Koç’un sağlığı rakamlarla tarif edişi geliyor aklıma... “1 rakamının sağına sıfırları yerleştirince büyük servet oluyor. Biri çekince sıfırlar kalıyor, hiçbir değer etmiyorlar. İşte bir rakamı, sağlıktır” derdi Türkiye ekonomisinin çimentolarından Koç Grubu’nun yaratıcısı Vehbi Koç.

2021’e aşı ile tedavi edici ilaçlarla giriyoruz. Şanslıyız, mutluyuz, umutluyuz. Geçtiğimiz yıl mart ayında koronavirüs teşhisiyle hastaneye yattığımda Sağlık Bakanlığı’nın üçlü protokolü uygulanıyordu. Ama bu ilaçların kesin olarak tedavi ettiği muammaydı. Şimdi öyle değil. Tünelin sonunda ışık göründü. İlaçlar, tedavi ve aşı var. Hâlâ daha Çin aşısını tartışanlara şaşıyorum. 1.5 milyarlık ülke bu virüsü nasıl yendi? Yazılan senaryolara inananların aşı spekülasyonlarına aklım ermiyor. Her Türk vatandaşı derhal aşı olmalı.

Güzel günlere...

Para kaybederseniz yaşadığınız sürece küllerinizden tekrar doğup, kazanabilirsiniz. Öyle iş insanları biliyorum ki tekrar eski güçlerine kavuşan... Öyle dostlarımı biliyorum, amansız hastalıkları yendiler. Bağışıklık sisteminiz güçlüyse, ciddi bir kronik hastalığınız yoksa hastalıkları her zaman yenme potansiyeliniz var. Ama bir tek şey var ki onu kaybederseniz her şeyinizi kaybedersiniz: Umut! O nedenle umutlu bakalım 2021’e. Sorunları nasıl çözeriz diye düşünelim, gelecekte bizi tehdit eden konulara şimdiden tedbir alalım; kuraklık, tarım gibi. Ama kaldığımız yerden devam edelim. Dünden ders alarak, günü yaşayarak, biraz da geleceği düşünerek yaşamak bizi huzura kavuşturacaktır. 2020 yılındaki koronavirüs felaketi bize çok şey öğretti. Para hırsının beyhude, paylaşmanın çok ulvi bir duygu olduğunu, başka Türkiye olmadığını, kenetlenmemiz gerektiğini, üretimin ne kadar kıymetli olduğunu çok iyi öğrendik.

Dünyayı kurtardılar

Yüzyıl önce “Bir Türk dünyaya bedel” söyleminin gerçekleştiğini yaşadık 2020’de. Uğur Şahin ve Özlem Türeci, dünyayı kurtaran aşıyı bulduklarında bizi küçümseyenlerin mahcubiyetini gördük. Her alanda üretim seferberliğine geçip dünyayı yine yanıltabiliriz.

2021’in geçtiğimiz yılın acılarını saracağına inanıyorum. Tedbiri elden bırakmadan güzel günlere yelken açmanın zamanı geliyor. Hoş geldin 2021... Uğur, şans, bolluk, bereket, huzur ve nice güzellikleri beraberinde getir.

KIŞ ZEYTİNYAĞLISI

Malzemeler:

- 1 adet pırasa

- 1 adet kök kereviz

- 1 adet ayva

- 1 adet havuç

- 1 adet portakal

- 1 adet limon

- 3 diş sarımsak

- Yarım demet dereotu

- 1 su bardağı zeytinyağı

- 2 adet çubuk tarçın

- 5 adet tane karabiber

- Yeterince toz şeker ve tuz

YAPILIŞI: Sebzeleri ve ayvayı parmak şeklinde kesin. Kaynar suda dört dakika haşlayın. Derin bir kabın içinde portakal ve limon dilimleri, çubuk tarçın, tuz, şeker ve zeytinyağı ile harmanlayın. Önceden 180 dereceye ayarlanmış fırında 20 dakika pişirin. Afiyet olsun.