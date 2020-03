Dünyada yaşana-bilecek en iyi şehirlerinin hep zirvesinde olan Viyana’ya ne zaman gitsem, yeni yerler keşfediyorum. Gastronomi çıtası yüksek olan kentte seçenek oldukça fazla...

İtalyan’dan Japon’a, balıktan vegan lezzetlere kadar her türlü mutfağın en kalitelisini burada bulmak mümkün! İtalyan restoranları arasında Fabios, her zaman şeref mevkiinde... Yıllara meydan okuyan bu mekan, ilk tercihleriniz arasında olmalı, burası müthiş! Steirereck ise dünyanın ilk 10’una giriyor; oldukça sıcak ve şeklin maksada kurban olmadığı bir restoran, mutlaka denenmeli!

Şinitzelde Lugeck

Avusturya denilince akla ilk gelen yemek şinitzel... Figlmüller turistlerin tercih ettiği, önünde kuyruklar oluşan bir yer. Hemen yakınındaki Lugeck ise, Figlmüller’i aratmayacak bir mekan. Hem lezzet, hem servis hem de ambiyans yüzünden tercih edebilirsiniz. Patates salatası müthiş! Şinitzelden önce geliyor ve kendinizi kaptırıyorsunuz!

Albertina güvenle yemek yiyebileceğiniz ve geç saatte yer bulabileceğiniz bir mekan. Çünkü oyundan çıkanlar buraya yemeğe geliyor. Yöneticiler Türk. Attila Doğudan’ın iki restoranından biri. Suşi bardan oldukça lezzetli suşiler seçebilirsiniz. Her damağa uygun et ve balık da menüde bulunuyor.

Plachutta Wollzeile

Geleneksel Avusturya yemeklerini titizlikle sunan bir yer. Şehirde birkaç tane Plachutta var ama en popüleri burası... Kışın çok soğuk geçtiği Viyana’da içinizin ısınmasını istiyorsanız, konsome ile başlayabilirsiniz. Tek kişiyseniz porsiyonluk yemek siparişi verebilirsiniz. Kaz ciğeri ve şinitzel burada da baş aktörler... 3-4 kişi giderseniz içinde sıcak suyun olduğu tencere, kızgın demir nihaleyle masanıza geliyor, etleri kendiniz pişiriyorsunuz. Turistlerin uğrak, Avusturyalılar’ın ise müdavimi oldukları bir yer Plachutta...

Alternatif çok

Şarküteri ürünleri ve peynir gibi alışverişlerinizi, Julius Meinl’dan yapabilirsiniz. Her ürün kaliteli. Demel veya Mozart Cafe’de kahve ve dinlenme molası her zaman tercih edilir. Müzelerdeki restoranların bile müthiş lezzet ve sunumla şaşırttığını söyleyebilirim. Carmen Operası’nı izlerken, dolaştığınız yerlerdeki tarihi anları da gözünüzde canlandırıyor ama en çok da oyunun kalitesine ve oyuncuların profesyonelliğine hayran kalıyorsunuz.

Biraz şehir dışına açılmak isterseniz, Slovakya’nın başkenti Bratislava ve tuz cenneti doğa harikası Hallstatt’ı mutlaka görmenizi öneririm. Her ne kadar belediye başkanı, “Turistler artık gelmesin” demeci verse bile...

NOT: Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve ülkemize başsağlığı diliyorum...

SUSAMLI BALIK ŞİNİTZEL

Malzemeler:

- 200 gr. ince dilimlenmiş levrek

- 2 yemek kaşığı rendelenmiş peynir

- 2 adet yumurta

- 7 yemek kaşığı panko

- 2 yemek kaşığı mısır unu

- 3 yemek kaşığı susam

- 2 su bardağı ayçiçek yağı

- Yeterince karabiber ve tuz

Yapılışı: Panko içerisine rende peynir, tuz, karabiber ve susamı ilave edip, iyice harmanlayın. Levrek dilimlerini madalyon gibi sarıp, şişlere takın. Un, yumurta ve pankoya bulayıp, kızgın yağda 3-4 dakika kızartın. Afiyet olsun.