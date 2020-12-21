Yemek sektöründe son durum

Pandemi döneminde bazı sektörler dip yaparken, bazılarının da yüzü gülüyor. Ekonomik krizler de böyle değil midir? Bazıları için büyük fırsatlar oluşturuyor. Lokantalar paket servisiyle masraflarının bir kısmını karşılamaya çalışırken, Yemeksepeti durumu fırsata çevirmiş gibi... Restoranların rüyasında göremeyeceği kârları komisyon olarak alıyor. Üretim yok, Yemeksepeti’ne kazanç çok. Komisyon oranlarını düşürdüğünü açıkladı ama bence yeterli değil. Gün, dayanışma günüdür. Restoranlar ayakta kalmazsa, Yemeksepeti de olmaz.

DARDANEL REKLAMLARI

Dardanel’in reklamlarına oldum olası alışamadım. Niyazi Önen’in yarım asra yakın çabalarını ‘Trilye’nin Oltasına Takılanlar’ kitabımda da yazdım. Sektöre çok büyük katkısı var Dardanel’in ancak bu reklam işine bir el atması lazım. Reklamda markanın çok konuşulması her zaman lehine olmaz. Bunun pek çok örneklerini gördük. Pandemi döneminde konserve balık tüketiminin artışına aldanmayalım. Türkiye genelinde balık tüketiminde düşüş var. Sokağa çıkma yasaklarında evde tüketim, konserve satışlarını arttırsa da genel olarak iyi değiliz. Sektörün idamesi için balık reklamlarına dikkat! Bir tarafı yüceltirken diğer tarafı rencide eder gibi görüntü vermemek lazım. Reklamın ilk yayınlandığı anda telefonuma yağan mesajları görseniz şaşırırsınız!

SULTANAHMET KÖFTECİSİ

Türkiye’nin asırlık kuruluşlarından Sultanahmet Köftecisi, tarihinde ikinci kez pandemiye tanıklık ediyor. 1916 yılında kurulan firma 1918-1920 yıllarında yaşanan İspanyol gribi salgınında da kapılarını kapatmamış. Üçüncü kuşak patronu Mehmet Tezçakın ilk kez kapandıklarını ama pandemiye rağmen, İstanbul’a gelen Arap ve Rus turistlerin, tarihi yerleri gezdikten sonra ünlerini duydukları köftelerini tatmak istedikleri için gel-al ve paket servisiyle hizmete devam ettiklerini söylüyor.

GURME LEZZETLER

Gastronomi dünyasının duayenlerinden, yaratıcılığını her zaman takdir ettiğim Metin Mörfi Menahem, sahalara ‘Gurme Lezzetler’ ile geri döndü. Türkiye’de ilk catering hizmetini başlatan, Murphy’s barlarla, Chaine des Rotisseurs derneği ile sektöre büyük emeği geçen Menahem, Türkiye’nin en kaliteli doğal ürünlerinin satışını yapıyor. Dürüstlüğü, kişiliği ve babacanlığı ile bu piyasada en güvendiğim insanlardandır Metin Mörfi Menahem. Yolun açık olsun!

TON BALIKLI PATATES SALATASI

Malzemeler:

- 2 kutu konserve ton balığı

- 2 adet haşlanmış patates

- 1 adet rendelenmiş havuç

- 1 adet rendelenmiş kereviz

- 1 çay bardağı yeşil zeytin

- 2 adet haşlanmış yumurta

- 2 yemek kaşığı mayonez

- 1 su bardağı yoğurt

- 2 çay kaşığı tatlı hardal

- 2 diş sarımsak

- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

- 1 demet maydanoz

- Yeterince karabiber ve tuz

YAPILIŞI: Patatesleri küp doğrayıp, derin bir kaba alın. Kereviz, havuç ve kıyılmış maydanozu ilave edin. Tuz ve karabiber serpiştirip, karıştırın.

Küp doğranmış yumurtaları, zeytin dilimlerini ve ton balığını salataya ekleyin. Mayonez, hardal, yoğurt ve dövülmüş sarımsağı ayrı bir kapta karıştırıp, salataya dökün. Baharatlarla lezzetlendirin.

Afiyet olsun.