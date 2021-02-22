Yeşil bir zamanlar Amerikan dolar’ına takılan isimdi. Ama bugün artık kıymetli yiyeceklere bu isim veriliyor. Pandeminin verdiği dersler sonucu yiyeceklere manidar isimler konmaya başlandı. Mersin’de üç bin dönüm araziye avokado ekilince, gün geçtikçe de avokadoya olan ilgi arttıkça bol üretilmesine rağmen talebi karşılayamıyor, bu nedenle fiyatı yüksek. Üreticiye de iyi gelir getiriyor, yeşil altın denmesinin nedeni bu. Orta Amerikalı avokado artık güney illerimizdeki üreticilerin hayatına girdi ve Akdenizli oldu. Bölgeye uyum sağlayan kıymetli bir yabancı haline geldi.

Demirel tanıştırdı

Benim avokado ile tanışmam merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in 1998 yılında Genelkurmay Karargahı’nı ziyareti ile oldu...

12 Eylül 1980 günü mehil izninde sabah erken saatte Gelibolu’da balığa çıkmıştım. Helikopter sesleri ile dikkatim dağıldı ve akabinde darbe olduğunu, Demirel’in Zincirbozan’a getirildiğini duydum. Hiç sevmememe rağmen o zamanların Maltepe sigarasından 1.5 paket içmiştim üzüntümden. Ülkemize yakışmayan bir darbe ile Başbakan Demirel görevinden alıkoyulmuştu. O zamanlar çiçeği burnunda teğmendim, ama yıllar çabuk geçti ben karargahta binbaşı rütbesi ile Demirel’in en sevdiği ve diyetinde her gün bulundurduğu avokadoyu zor şartlarda Ankara Gaziosmanpaşa’nın sosyete manavı ‘Manav Salih’ten almıştım.

Alışan vazgeçemiyor

Hem besleyici bileşenleri hem de kötü kolesterole karşı savaşan yağ içeriği nedeniyle ve de Demirel’in dinç olarak uzun yaşamasında etkisi olduğuna inananların artmasıyla özellikle büyük şehirlerin gözdesi haline geldi avokado. Başlangıçta damağımın alışması da zor oldu ama ona güzel bir sos yakıştırıp, yanına karidesi de ekleyince vazgeçilmezlerim arasına girdi.

Dalından koparıldığında serttir avokado. Satın alırken renginin koyu olmamasına, yeşil renkte ve hafif yumuşak olmasına dikkat edin. Avokado lifli bir besin olduğu için oldukça doyurucudur, gün içinde yediğiniz bir adedi tahmininizden uzun bir süre tok kalmanızı sağlar. Kendine gelmesi, yumuşaması için kağıda tek tek sarıp iki gün bekletmek gerekir. İster püre haline getirip favasını yapın, isterseniz kaz başı doğrayıp salatalarda kullanın ya da deniz ürünlerinde deneyin ama aşağıda tarifini vereceğim sosu mutlaka kullanın. İşte o zaman diyeceksiniz “Alışmak mı zor, vazgeçmek mi?” Avokado ile bir kez dostluğunuz başlarsa, o dostluk iyice pekişir ve size her gün belki de her öğün kendisini yedirtir.

AVOKADOLU KARİDES

Malzemeler:

- 1 adet avokado

- 2 adet haşlanmış karides

- 1 su bardağı zeytinyağı

- 2 yemek kaşığı hardal

- Yarım çay kaşığı kurutulmuş sebze tozu

- 2 yemek kaşığı bal

- 1 adet limonun suyu

- Yarım çay bardağı elma sirkesi

Yapılışı: Avokadoyu soyup, ikiye bölün ve çekirdeğini çıkarın. Kabuklarını soyduğunuz karidesleri avokado dilimlerinin üzerine yerleştirin. Bir kabın içerisinde zeytinyağı, hardal, sebze tozu, bal, limon suyu ve elma sirkesini yoğun bir kıvam alana kadar çırpın. Hazırladığınız karışımı avokadolu karideslerin üzerine dökün. Afiyet olsun.