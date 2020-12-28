Yılbaşı oldum olası eğlence gecesidir. Bu eğlence sabaha kadar sürdüğü için kuvvetli bir yemekle mideler dolar. Ama bu yıl farklı bir durumla karşı karşıyayız. Evden çıkmak, eğlence ve misafir yok. Bu sebepten menüleri sınırlamak gerekir. Yılbaşı oldum olası eğlence gecesidir. Bu eğlence sabaha kadar sürdüğü için kuvvetli bir yemekle mideler dolar. Ama bu yıl farklı bir durumla karşı karşıyayız. Evden çıkmak, eğlence ve misafir yok. Bu sebepten menüleri sınırlamak gerekir. Çocukluğumuzda kabara kabara herkesi kovalayan baba hindi, yılbaşı menülerindeki tahtını koruyor. Beslenme uzmanları kolesterol korkusu yayarak onun yağsız etine övgüler düzse de, yetiştirilmesindeki kolaylık ve etinin bolluğu nedeniyle ekonomistler hindi eti yemeye özendirse de, yılbaşı dışında fazla rağbet görmüyor. İleriki yıllarda durum ne olur, yaşayıp göreceğiz... Hayatı boyunca kafesten çıkmayan ve hareket etmeyen fabrika tavuklarını kısa sürede pişirmeye alıştığımızdan, yılbaşına kadar hoplayıp zıplayıp şen şakrak dolaşan hindileri de kolay pişireceğinizi düşünürseniz yanılırsınız. Bu dönemde restoranlarda paket servis devam ediyor. Deneyimli şefler daha önceki yıllarda kurutmadan hindiyi pişirip, evlerimize sıcak gönderdiler. Bence bu yıl da hindi yemek isteyenler bu yola başvursun.

Sağlıklı başlangıçlar

Karides ve avokadonun müthiş uyumuyla hardal, zeytinyağı, elma sirkesi ve limon suyu ile yapılan sosuyla avokadolu karides; istiridye mantarı, közlenmiş soğan, sarımsak, yoğurt ve çıtır patates ile Selanik; somon füme dilimlerine sarılmış peynir ile mozarellalı somon; közlenmiş patlıcan, süzme yoğurt ve kurutulmuş Arnavut biberi ile terleten, yılbaşı akşamı için keyifli bir meze sunumu olacaktır. “Ana yemek olarak hindi yemeye mecbur muyuz?” diyenler hamsili pilav ve kabak tatlısı ile de final yapabilirsiniz. Menü biraz hafif gibi görünse de olmazsa olmazları var yılbaşının; kuruyemiş, daha sonra kestane, patlamış mısır, meyve.

Nice mutlu yıllar diyelim. 2020’deki kötü günlerin yaşanmaması için de kaybettiklerimize dua edelim. 2021’in güzel günler getirmesi dileğiyle...

HAMSİLİ PİLAV

Malzemeler:

- 500 gr. hamsi

- 250 gr. pirinç

- 1 kg kuru soğan

- Yarım demet maydanoz

- Yarım demet dereotu

- 1 çay kaşığı tarçın

- 1 çay kaşığı yenibahar

- 1 yemek kaşığı kuru nane

- 20 adet dolmalık fıstık

- 25 adet kuş üzümü

- 1 su bardağı mısır unu

- 1 su bardağı zeytinyağı

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 500 ml. su

- Yeterince karabiber ve tuz

YAPILIŞI: Soğanları piyaz şeklinde doğrayın. Hamsilerin kılçıklarını ayıklayın. Üç yemek kaşığı zeytinyağını ufak bir kaba koyun, kalan zeytinyağı ile tencerede soğanları karamelize olana kadar kavurun. Pirinci iyice yıkayıp süzdükten sonra tencereye ilave edin. Baharatlarla birlikte beş dakika daha çevirin. Yeteri kadar su ilave edip, pişirin. Dinlendirdikten sonra ince doğranmış maydanoz ve dereotunu ekleyin. Hamsilerin sırt kısımlarını mısır ununa bulayın. Fırın kabını tereyağı ile yağlayın, hamsilerin sırt kısmı alta gelecek şekilde dizin. Üzerine yeteri kadar iç pilavdan koyun, yanlarını katlayıp üst kısmını tekrar hamsilerle kapatın. Önceden 180 dereceye ayarlanmış fırında 25 dakika pişirin. Afiyet olsun.