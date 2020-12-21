Süreyya Yalçın'a botlu pasta

Süreyya Yalçın’ın geçtiğimiz cumartesi doğum günüydü. Her yıl eşi için Miami’deki malikanelerinde görkemli partiler veren Ozan Baran, yine kutlama düzenledi ama koronavirüs yüzünden kimseyi davet etmedi. Dört milyon dolar değerindeki evlerinin havuzu dahil her yerini balonlarla süsledi.

Posta'da yer alan habere göre; Ozan Baran, yazın plajda bile bot giyen eşi Süreyya Yalçın için özel botlu pasta yaptırdı.