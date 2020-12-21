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21.12.2020 - 10:44 |

Süreyya Yalçın'a botlu pasta

Sosyetik güzel Süreyya Yalçın ile eşi Ozan Baran, bu yaz koronavirüs salgını nedeniyle ABD'den Türkiye’ye tatile gelmemişti.

Süreyya Yalçın'a botlu pasta
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Süreyya Yalçın’ın geçtiğimiz cumartesi doğum günüydü. Her yıl eşi için Miami’deki malikanelerinde görkemli partiler veren Ozan Baran, yine kutlama düzenledi ama koronavirüs yüzünden kimseyi davet etmedi. Dört milyon dolar değerindeki evlerinin havuzu dahil her yerini balonlarla süsledi.

Posta'da yer alan habere göre; Ozan Baran, yazın plajda bile bot giyen eşi Süreyya Yalçın için özel botlu pasta yaptırdı.

Süreyya Yalçına botlu pasta

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