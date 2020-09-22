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22.09.2020 - 07:00 |

Sürpriz pasta!

Hatayspor yöneticisi Ethem Sunar ve eşi Burçin Sunar, dostları Aslı Pehlivanlar için Yeniköy’deki Fonduralı Restaurant’ta sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Sürpriz pasta!
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Hatayspor yöneticisi Ethem Sunar ve eşi Burçin Sunar, dostları Aslı Pehlivanlar için Yeniköy’deki Fonduralı Restaurant’ta sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Mumları eşi Bora Pehlivanlar’la birlikte üfleyen Aslı Pehlivanlar, dostlarıyla fotoğraf çektirdi. Öznur-Burak Yakın çiftinin sahibi olduğu mekanda, konuklar Ceren Akın’ın sahnesiyle keyifli gece geçirdi.

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