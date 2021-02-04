Sürpriz teklif! Gel de evet deme

Merve Şarapçıoğlu’ndan bir yıl önce olaylı bir şekilde boşanan Berk Oktay, yaklaşık sekiz aydır beraber olduğu kendisi gibi oyuncu sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy’a evlenme teklif etti. Evlilik yolunda ilk adımı atan çift, bu mutlu haberi sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

Oktay, el ele tutuştukları kareyi, “Beraber yaşlanalım mı?’ dedim, ‘Evet’ dedi” notuyla yayınlarken, Atiksoy da aynı fotoğrafı paylaşarak, “Gel de ‘Evet’ deme... Sonsuzluğumuz bir olsun sevgilim” karşılığını verdi. Oktay ve Atiksoy, takipçilerinden ve hayranlarından çok sayıda tebrik mesajı aldı.