Survivor 2. yeni bölümde büyük kavga! Survivor eleme adayı kim seçildi?
Survivor 2020 sezonu dün akşam başladı. Survivor bu yıl Ünlüler - Gönüllüler takımlarından oluşuyor. TV8 kanalının her yıl izlenme rekorları kıran Survivor yarışması yeni sezonuna hızlı başladı. Survivor ilk bölümde yaşanan kavgalar izleyici de merak uyandırdı. Peki dün akşam ilk oyunlarıyla ekrana gelen Survivor'da hangi takım kazandı? Survivor 2020 ödül oyunu ve dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte Survivor'da ilk bölümden eleme adayı çıkan isim haberimizde...
Pazartesi, Salı, Cuma, Cumartesi ve PAzar günleri yayınlanacak olan Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler sezonunda heyecan zirvede başladı. Birbirinden renkli yarışmacıların yer aldığı Survivor ilk bölümüyle büyük ilgi gördü. Survivor 2020'nin 1. bölümünde ödül oyunu ve dokunulmazlık oyunu oynandı. Her iki takımında mücadelesi alkış kazandı. Peki Survivor'da hangi takım başarılı oldu?
SURVİVOR 2020 ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor 2020'nin ilk ödül oyunu 1. bölümde oynandı. Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımı ödül oyunu için ter döktü. Survivor'da ilk ödül, yarışmacılar için büyük anlam ifade etti. Zorlu ada hayatlarını kolaylamak için baraka kurmaları gereken yarışmacılara baraka kurma malzemeleri verildi. Peki Survivor ödül oyununu kim kazandı?
Survivor 2020'de ilk ödül oyununu Ünlüler takımı kazandı. Denizin ortasında kurulan platformda minderle yarışmacıları itme ve platformda kişi sayısının en fazla olduğu takım birinci oldu ve baraka malzemelerini Ünlüler takımı kazandı.
SURVİVOR 2020 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor 2020'nin ilk dokunulmazlık oyunu parkur alanında tamamlandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımının mücadele ettiği dokunulmazlık oyununda büyük fark açılmadan 10-9 skorla Ünlüler takımı kazandı ve Gönüllüler takımı konseye gitti. Peki konseyde hangi isim eleme adayı oldu?
SURVİVOR 2020'DE İLK ELEME ADAYI KİM?
Survivor 2020'de Gönüllüler takımı konseye gitti. Konseyde Fatma ve Evrim isimleri çıktı. En çok oyu alan isim ise Fatma olarak, Survivor 2020'nin ilk eleme adayı oldu.
SURVİVOR 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
SURVIVOR ÜNLÜLER TAKIMI
Uğur Pektaş
Aycan Yanaç
Sercan Yıldırım
Derya Can Göçen
Perviz Abdullayev
Elif Yıldırım Gören
Barış Murat Yağcı
Tuğba Melis Türk
Mert Öcal
Şaziye İvegin Üner
Ersin Korkut
SURVIVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI
Yasin Obuz
Tayfun Erdoğan
Cemal Can Canseven
Ceyhun Uzun
Evrim Keklik
Fatma Günaydın
Burak Yurdugör
Makbule Günaydın
Meryem Kasap
Nisa Bölükbaşı
Sadık Ardahan Uzkanbaş