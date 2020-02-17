Survivor 2. yeni bölümde büyük kavga! Survivor eleme adayı kim seçildi?

Pazartesi, Salı, Cuma, Cumartesi ve PAzar günleri yayınlanacak olan Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler sezonunda heyecan zirvede başladı. Birbirinden renkli yarışmacıların yer aldığı Survivor ilk bölümüyle büyük ilgi gördü. Survivor 2020'nin 1. bölümünde ödül oyunu ve dokunulmazlık oyunu oynandı. Her iki takımında mücadelesi alkış kazandı. Peki Survivor'da hangi takım başarılı oldu?

SURVİVOR 2020 ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2020'nin ilk ödül oyunu 1. bölümde oynandı. Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımı ödül oyunu için ter döktü. Survivor'da ilk ödül, yarışmacılar için büyük anlam ifade etti. Zorlu ada hayatlarını kolaylamak için baraka kurmaları gereken yarışmacılara baraka kurma malzemeleri verildi. Peki Survivor ödül oyununu kim kazandı?

Survivor 2020'de ilk ödül oyununu Ünlüler takımı kazandı. Denizin ortasında kurulan platformda minderle yarışmacıları itme ve platformda kişi sayısının en fazla olduğu takım birinci oldu ve baraka malzemelerini Ünlüler takımı kazandı.

SURVİVOR 2020 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2020'nin ilk dokunulmazlık oyunu parkur alanında tamamlandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımının mücadele ettiği dokunulmazlık oyununda büyük fark açılmadan 10-9 skorla Ünlüler takımı kazandı ve Gönüllüler takımı konseye gitti. Peki konseyde hangi isim eleme adayı oldu?

SURVİVOR 2020'DE İLK ELEME ADAYI KİM?

Survivor 2020'de Gönüllüler takımı konseye gitti. Konseyde Fatma ve Evrim isimleri çıktı. En çok oyu alan isim ise Fatma olarak, Survivor 2020'nin ilk eleme adayı oldu.

SURVİVOR 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SURVIVOR ÜNLÜLER TAKIMI

Uğur Pektaş

Aycan Yanaç

Sercan Yıldırım

Derya Can Göçen

Perviz Abdullayev

Elif Yıldırım Gören

Barış Murat Yağcı

Tuğba Melis Türk

Mert Öcal

Şaziye İvegin Üner

Ersin Korkut

SURVIVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Yasin Obuz

Tayfun Erdoğan

Cemal Can Canseven

Ceyhun Uzun

Evrim Keklik

Fatma Günaydın

Burak Yurdugör

Makbule Günaydın

Meryem Kasap

Nisa Bölükbaşı

Sadık Ardahan Uzkanbaş