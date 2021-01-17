17 Ocak Survivor eleme adayı belli oldu: Survivor 2021 ikinci eleme adayı kim?

TV8'de sevenleri karşısına çıkan reyting rekortmeni yarışma Survivor 2021 yarışmacı kadrosuyla dikkat çekerken her hafta adaya bir isim de veda ediyor. İlk hafta Survivor adasına veda eden isim gönüllüler takımından Sena olmuştu. 17 Ocak günü Sancakay, Dora ve Hanzade isimleri öne çıktı. İşte, detaylar...

SURVİVOR İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler, konseyde isim yazan taraf oldu. İlk aday ünlülerden çıkmıştı. Acun Ilıcalı, yarışmacıların isim yazması sonrası en çok adı çıkan kişiyi açıkladı. Buna göre oylama sonucunda ikinci eleme adayı Sancakay oldu.

16 Ocak Cumartesi gerçekleştirilen bölümde ekrana gelen dokunulmazlık oyununu ise ünlüler kaybetmişti. Ünlüler takımı da, gönüllülerden transfer edilen İlayda'yı potaya gönderdi.





2021 SURVİVOR YEDEK YARIŞMACILARI

Paylaşılan 8. yeni bölüm fragmanında 2021 sezonunun yedek yarışmacıları da ekrana geldi. Yarışmanın pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkacak bölümünde Sergen, Baran, Duygu ve Bahar yedek yarışmacı olarak açıklanacak.