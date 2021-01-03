Survivor 2021 İlayda kimdir? İlayda Şeker kaç yaşında, nereli? Survivor İlayda Şeker biyografisi...

TV8'in ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2021 yeni sezonu ile ekranlarda olacak. Ünlüler ve gönüllüler kadrosuyla adından söz ettiren yarışmanın gönüllüler takımında bulunan İlayda, öne çıkan isimler arasında bulunuyor. Peki, İlayda Şeker nereli?

İLAYDA ŞEKER KİMDİR?

Şeker, 1994 yılında Nevşehir'de dünyaya geldi. 18 yaşına kadar ailesiyle birlikte Nevşehir Ürgüp’te yaşadı. Ailesi hala Nevşehir'de yaşayan İlayda Şeker, daha sonra Sakarya’da üniversite eğitimine başladı. Okulunu bitirdikten sonra İstanbul’a dedesinin yanına yerleşti. Şu an herhangi bir işte çalışmayan Şeker, Survivor 2021 kadrosunda yer alıyor.