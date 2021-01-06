Survivor 2021 kadrosu belirlendi! Ünlüler - Gönüllüler yarışmacıları kimler? Survivor 2021 fragmanı izle!
Survivor 2021 kadrosu belirlendi. İzleyicilerin büyük merakla beklediği Ünlüler - Gönüllüler yarışmacıları belli oldu. TV8 kanalının sabırsızlıkla beklenilen yarışması Survivor, 2021 yılına damga vurmaya hazırlanıyor. Her yıl düzenli olarak Ocak-Şubat aylarında başlayan ve Haziran'a kadar birkaç ay süren Survivor'ın bu yıl yayın tarihi de açıklandı. Survivor 2021 ne zaman başlıyor? Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler kadrosunda hangi yarışmacılar var? İşte Survivor 2021 fragmanı haberimizde...
TV8 kanalında yayınlanan macera, açlık, fiziksel, ruhsal, güç, zeka kısacası zor şartlar altında mücadele edilen Survivor'ın yeni yayın tarihi ve bu yılki yarışmacıları belirlendi. 10 yarışmacının Ünlüler takımında olduğu, 10 yarışmacının da Gönüllüler takımında olduğu Survivor 2021 için heyecan dorukta. Yine belli ödüller karşılığında çeşitli parkurlarda ter dökecek olan yarışmacılar, izleyenleri ekrana kilitleyecek. Kimi zaman denize parkur kurulurken, kimi zaman kumsala parkurlar kurulmaya devam edecek. Kimi oyun fiziksel güç isterken, kimi oyun ise zekaya ihtiyaç duyacak. Ünlüler ve Gönüllülerin kıyasıya mücadelerinin yaşanacağı Survivor 2021 ne zaman başlayacak, Survivor 2021 kadrosunda hangi yarışmacılar var? İşte Survivor 2021 fragmanı...
SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Survivor 2021 sezonu 9 Ocak 2021 Cumartesi akşamı 20:00'da başlıyor.
SURVİVOR 2021 KADROSU
ÜNLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI
İsmail Balaban
Melis Sezer
Çağrı Atakan
Meryem Kasap
Hayrettin
Barış Özbek
Merve Aydın
Batuhan Karacakaya
Öykü Çelik
Cemal Hünal
GÖNÜLLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI
Yiğit Poyraz
Sancakay Ilım Morgül
Emin Günenç
Sena Özdemir
Steven Salam
Aleyna Kalaycıoğlu
Hanzade Ofluoğlu
Yunus Emre Karabacak
Sultan Reşat Hacıahmetoğlu
İlayda Şeker
Ayşe Yüksel
Uğurtan Dora
SURVİVOR 2021 FRAGMANI ÜNLÜLER TAKIMI
SURVİVOR 2021 FRAGMANI GÖNÜLLÜLER TAKIMI