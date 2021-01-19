19 Ocak Survivor sembol oyununu kim kazandı? Survivor 2021 ödül oyununu hangi takım aldı, ödül ne oldu?
Ekranların sevilen yarışması Survivor 2021 ödül heyecanı ile izleyicilerin karşısına çıktı. Hem sembol hem de ödül oyunu nefes kesti. Ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya yarıştığı Survivor 2021 günün ödülü de merak ediliyor. Yedek yarışmacılarla birlikte her iki takımda da rekabet arttı. İşte, 19 Ocak Survivor ödül oyunu ve kazanan takım...
Survivor 2021 TV8'de seyirci ile buluşuyor. Ucunda yemek olan ödül oyunu için ünlüler ve gönüllüler hız kesmeden yarıştı. Hemen öncesinde Survivor'ın ilk sembol oyunu için iki takımın yarışmacıları da üstün performans sergiledi. Peki, sembolü kim kazandı, ödül hangi takıma gitti?
SEMBOLÜ KİMLER KAZANDI?
Bireysel olarak yarışan ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacılarından sembolü ve sembol oyunu ödülü olan kuruyemişleri de kazananlar zorlu oyunun ardından belli oldu. Ünlüler takımından ilk sembolü alan Sergen olurken gönüllüler de de Aleyna kazandı. Sergen yanında Öykü, Merve ve İsmail'i ödüle götürdü. Aleyna ise kuruyemişleri Ayşe, Steve ve Emin ile paylaştı.
SURVİVOR BUGÜNÜN ÖDÜLÜ NEDİR?
Yarışmalarda yemeğin önemi git gide artarken 19 Ocak'ta yayımlanan bölümde ödül oyunu ekrana geliyor. 19 Ocak ödül oyunu sonunda kazanılacak ödül de açıklandı. Doyurucu bir ödül yarışmacıların olacak. Oyun sonunda kazanan takımın yarışmacıları kişi başı iki tane sosisli sandviç yiyebilecek.
19 OCAK SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Sezonun ilk sembol oyunu ardından iki takımdan da kuruyemişi kazananlar ödülün keyfini çıkardı. Ancak henüz günün ödül oyunu gerçekleştirilmedi.