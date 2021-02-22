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22.02.2021 - 01:58 |

Survivor 21 Şubat dokunulmazlığı hangi takım kazandı, ikinci eleme adayı kim oldu? İşte, Survivor eleme adayları

Eleme adayları netleşti! Survivor 2021 yarışmasında dokunulmazlık oyunu ve eleme heyecanı sürüyor. Avantaj oyunu ardından ünlüler ve gönüllüler ikinci dokunulmazlık oyunu için yarışma alanına geldi. İlk dokunulmazlık mücadelesini ünlüler kaybetmişti. Peki, Survivor ikinci dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 21 Şubat dokunulmazlığı hangi takım kazandı, ikinci eleme adayı kim oldu? İşte, Survivor eleme adayları
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Dokunulmazlık oyunu sonucunda kaybeden taraf bir isim daha eleme potasına gönderecek. Survivor adasına veda eden son isim ünlüler takımından Hayrettin olmuştu. 7. hafta da Survivor'a kim veda edecek merak konusuyken, eleme adayları da belli oluyor. İşte, Survivor eleme adayları...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 

Ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları ikinci dokunulmazlık oyunu öncesi avantaj oyununa çıktı ve gönüllüler takımı erkekler ve kadınlarda da kazanan taraf oldu. 21  Şubat dokunulmazlık oyunu dikkat, denge ve konsantrasyonun birlikte olması gerektiği zorlu yarışlardandı. Günün ikinci dokunulmazlık mücadelesini kazanan Berkay'ın son oyunu ile gönüllüler takımı oldu. 

Survivor 21 Şubat dokunulmazlığı hangi takım kazandı, ikinci eleme adayı kim oldu İşte, Survivor eleme adayları

SURVİVOR İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Kıyasıya rekabete sahne olan Survivor 2021 yarışmasında nefesleri kesen bir oyun ekrana geldi. Ünlüler ve gönüllüler başa baş mücadele yürüttü. 21 Şubat ikinci eleme adayı ise Çağrı oldu.

Survivor 21 Şubat dokunulmazlığı hangi takım kazandı, ikinci eleme adayı kim oldu İşte, Survivor eleme adayları

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SURVİVOR ELEME ADAYLARI

Geçtiğimiz hafta ünlüler takımından Hayrettin'in vedası her iki takımda da üzüntüye neden olmuştu. Yeni hafta da ise ilk dokunulmazlığı yine ünlüler takımı kaybetti ve eleme potasına ise yedeklerden yarışmaya dahil olan Yiğit'i gönderdi. İkinci isim de Çağrı seçildi.

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21 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni21 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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