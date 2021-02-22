Survivor ünlüler takımına kim geliyor? Survivor 2021 ünlüler - gönüllüler takımı yarışmacıları...
Survivor 2021 ünlüler ve gönüllüler yarışması tüm hızıyla devam ediyor. Elenen yarışmacıların ardından Survivor adasına yedek isimler katılıyor. Acun Ilıcalı, 21 Şubat akşamki bölümde Survivor 2021 ünlüler takımına bir yarışmacının geleceğini belirtti. Peki, ünlüler takımına kim, ne zaman geliyor?
Gönüllüler takımı, sakatlanan ve elenen yarışmacı oranına göre ünlüler takımına kıyasla daha fazla yedek yarışmacıyı barındırdığını Acun Ilıcalı açıkladı. İki dokunulmazlık oyununu da kaybeden ünlüler takımı yine bir isme daha veda ediyor. Öte yandan Survivor ünlüler adasına da yeni bir yarışmacı katılacak. İşte, detaylar...
ÜNLÜLER TAKIMINA KİM GELECEK?
Bir ismi daha gönderecek olan ünlüler takımı için Acun Ilıcalı, 'sürpriz' diyerek açıkladı. Gönüllüler takımının, ünlülere göre daha fazla yedek yarışmacı kabul ettiğini ve ünlüler için de yeni bir yarışmacının yolda olduğunu belirtti. Son oyunlarda başarı yakalayamayan ünlüler takımı gelecek isim için heyecanlı.
Son olarak Yiğit, Berkay ve Öykü Survivor'a katılmıştı. Ilıcalı, yarışmaya yeni katılacak isim için, 'çok başarılı' ifadesini kullandı. Öte yandan yarışmacının kim olduğunu da belli oldu. 22 Şubat günü ekrana gelecek bölümde yarışacak yeni isim Çağman oldu.
SURVİVOR 2021 ÜNLÜLER TAKIMI
Barış Özbek
Batuhan Karacakaya
Çağrı Atakan
Doğan Keser
Gonca Kakar
İlayda Şeker
İsmail Balaban
Melis Sezer
Merve Aydın
Öykü Çelik
Sergen Bayar
Yiğit Oruçoğlu
SURVİVOR 2021 GÖNÜLLÜLER TAKIMI
Aleyna Çalışkan
Aleyna Kalaycıoğlu
Ayşe Yüksel
Berkay Yuvakuran
Hanzade Ofluoğlu
Öykü Uysal
Steven Salam
Sultan Reşat Hacıahmetoğlu
Uğurtan Dora
Yiğit Poyraz
Yunus Emre Karabacak