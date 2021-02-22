Survivor ünlüler takımına kim geliyor? Survivor 2021 ünlüler - gönüllüler takımı yarışmacıları...

Gönüllüler takımı, sakatlanan ve elenen yarışmacı oranına göre ünlüler takımına kıyasla daha fazla yedek yarışmacıyı barındırdığını Acun Ilıcalı açıkladı. İki dokunulmazlık oyununu da kaybeden ünlüler takımı yine bir isme daha veda ediyor. Öte yandan Survivor ünlüler adasına da yeni bir yarışmacı katılacak. İşte, detaylar...

ÜNLÜLER TAKIMINA KİM GELECEK?

Bir ismi daha gönderecek olan ünlüler takımı için Acun Ilıcalı, 'sürpriz' diyerek açıkladı. Gönüllüler takımının, ünlülere göre daha fazla yedek yarışmacı kabul ettiğini ve ünlüler için de yeni bir yarışmacının yolda olduğunu belirtti. Son oyunlarda başarı yakalayamayan ünlüler takımı gelecek isim için heyecanlı.

Son olarak Yiğit, Berkay ve Öykü Survivor'a katılmıştı. Ilıcalı, yarışmaya yeni katılacak isim için, 'çok başarılı' ifadesini kullandı. Öte yandan yarışmacının kim olduğunu da belli oldu. 22 Şubat günü ekrana gelecek bölümde yarışacak yeni isim Çağman oldu.

SURVİVOR 2021 ÜNLÜLER TAKIMI

Barış Özbek

Batuhan Karacakaya

Çağrı Atakan

Doğan Keser

Gonca Kakar

İlayda Şeker

İsmail Balaban

Melis Sezer

Merve Aydın

Öykü Çelik

Sergen Bayar

Yiğit Oruçoğlu

SURVİVOR 2021 GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Aleyna Çalışkan

Aleyna Kalaycıoğlu

Ayşe Yüksel

Berkay Yuvakuran

Hanzade Ofluoğlu

Öykü Uysal

Steven Salam

Sultan Reşat Hacıahmetoğlu

Uğurtan Dora

Yiğit Poyraz

Yunus Emre Karabacak