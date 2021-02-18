Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kim? Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, nereli, boyu kaç?

Gönüllüler takımının başarılı isimlerinden olan Aleyna Kalaycıoğlu, birçok sayıyı alarak takımının kazanmasına neden olmuştu. Parkurlardaki hızı ve olağanüstü performansıyla dikkat çeken Survivor Aleyna Kalaycıoğlu aslen nereli? İşte, Survivor Aleyna biyografisi...

SURVİVOR ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Kalaycıoğlu, 1998 yılında Bursa’da dünyaya geldi. Yalova’da büyüdüğünü belirten Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi ile babası 10 yaşında iken ayrılmış. Sonrasında Survivor Aleyna, annesiyle ve kardeşiyle İstanbul’a taşınmıştır İstanbul’a taşındıktan sonra hayatının değiştiğini ve liseden sonra dil eğitimine ağırlık verdiğini söyledi. Bu şekilde iyi bir dil eğitimi alan Aleyna Kalaycıoğlu, sınavlara da aynı motivasyonla hazırlandı ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Uçak Mühendisliği bölümünü kazandı.

ALEYNA KALAYCIOĞLU’NUN SPOR HAYATI

Survivor gönüllüler takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu’nun spor geçmişi de izleyicilerin dikkatini çekti. Survivor Aleyna, 10 senedir voleybol oynuyor. Aynı zamanda son üç yıldır beach voleybol okul takımında da yer alıyor.

ALEYNA KALAYCIOĞLU’NUN INSTAGRAM HESABI VAR MI?

Aleyna Kalaycıoğlu’nun Instagram hesabını araştırmaya başladı. Survivor 2021 gönüllüler takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu, Instagramda “aleynakalayciogluu” kullanıcı adıyla yer alıyor ve 26 bin takipçisi bulunuyor.