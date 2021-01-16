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16.01.2021 - 21:11 |

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Aleyna Kalaycıoğlu biyografisi...

Survivor 2021 Gönüllüler takımı kadrosunda yer alan Aleyna Kalaycıoğlu hakkında araştırmalar sürüyor. Aslen Bursa'da dünyaya gelen Aleyna Kalaycıoğlu Yalova'da büyüdüğünü söylüyor. Gönüllüler takımında kadın yarışmacılar arasında iddialı isimlerden olan Aleyna Kalaycıoğlu hakkında merak edilenleri sizler içind derledik.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Aleyna Kalaycıoğlu biyografisi...
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Aleyna Kalaycıoğlu kimdir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Survivor 2021 kadrosunda Gönüllüler takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu 1998 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Hayatının büyük bölümünü Yalova'da geçiren Aleyna Kalaycıoğlu anne ve babasının küçük yaşlarda ayrılmasının ardından annesi ve kız kardeşi ile birlikte İstanbul'a taşındı. Peki Aleyna Kalaycıoğlu kimdir?

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 yılında Bursa’da dünyaya geldi. Yalova’da büyüdüğünü belirten Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi ile babası 10 yaşında iken ayrılmış. Sonrasında Survivor Aleyna, annesiyle ve kardeşiyle İstanbul’a taşınmıştır.

ALEYNA KALAYCIOĞLU’NUN EĞİTİM HAYATI

Aleyna Kalaycıoğlu, İstanbul’a taşındıktan sonra hayatının değiştiğini ve liseden sonra dil eğitimine ağırlık verdiğini söyledi. Bu şekilde iyi bir dil eğitimi alan Aleyna Kalaycıoğlu, sınavlara da aynı motivasyonla hazırlandı ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Uçak Mühendisliği bölümünü kazandı.

ALEYNA KALAYCIOĞLU’NUN SPOR HAYATI

Survivor 2021 gönüllüler takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu’nun spor geçmişi de izleyicilerin dikkatini çekti. Survivor Aleyna, 10 senedir voleybol oynuyor. Aynı zamanda son üç yıldır beach voleybol okul takımında da yer alıyor.

SURVİVOR 2021’E KATILMA SÜRECİ

Survivor 2021 gönüllüler takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmaya katılma hikayesini şöyle anlatıyor “Survivor’a ilk defa bu sene başvurdum ve ilk 6 da yer aldım. Survivor süreci zorlu geçti hem mental hem fiziken fakat sonunda sona geldik ve şimdi yeni bir başlangıç başlıyor.”

 

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