Survivor Aleyna kimdir, hangi takımda? Survivor Aleyna Çalışkan ve Aleyna Kalaycıoğlu biyografisi

Survivor 2021 sezonu yarışmacıları merakla araştırılmaya devam ediyor. Survivor'da Aleyna Çalışan ve Aleyna Kalaycıoğlu aynı takımda ter döküyor. Gönüllüler takımı için mücadele veren Aleyna Çalışkan ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun hayatına dair bilinenler haberimizde...

ALEYNA ÇALIŞKAN KİMDİR?





Aleyna Çalışkan kimdir sorusunun yanıtı, Survivor2021 izleyicileri tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer almaya başladı. Aleyna Çalışkan, 15 Temmuz 1998 yılında doğmuştur. Üniversite öğrencisi olan Aleyna 1.67 boyunda ve 53 kilodur

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde okuyan Aleyna Çalışkan, 12 yaşımdan beri sporla ilgileniyor. Voleybol, badminton, karate ve boks sporlarına da ilgisi olan Aleyna Çalışkan düzgün fiziğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Profesyonel olarak vücut geliştirme ve fitness da Türkiye şampiyonu olan Aleyna’nın kişisel hobileri arasında dans etmekte yer alıyor. Zumba ve tango danslarına karşı ilgisi olan Aleyna Çalışkan bir yandan da pilates eğitmenliği yapıyor.

ALEYNA ÇALIŞKAN EVLİ Mİ?

Survivor 2021 gönüllüler takımı kadrosuna yedeklerden katılan Aleyna Çalışkan’ın kim olduğu herkes tarafından sorgulanmaya başladı. Güzelliğiyle dikkat çeken yarışmacının evli mi olduğu izleyiciler tarafından merak edildi. Henüz 22 yaşında olan Aleyna Çalışkan’ın medeni hali bekârdır. Kariyerinde IFBB Bikini Fitness Türkiye Şampiyonluğu bulunmaktadır.

ALEYNA ÇALIŞKAN’IN BOYU VE KİLOSU KAÇ?

Survivor gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Aleyna Çalışkan, güçlü fiziği ve kaslı vücuduyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. 2020 IFBB Bikini Fitness Türkiye Şampiyonluğu bulunan Aleyna Çalışkan’ın boyu ve kilosu en çok merak edilenler arasında yer almakta. Aleyna Çalışkan 1,67 boyunda ve 53 kilodur.

ALEYNA ÇALIŞKAN’IN INSTAGRAM’I NE?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Aleyna Çalışkan, düzgün fiziğiyle dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alıyor. Özel hayatıyla ilgili bilgiler merak edilen Aleyna Çalışkan’ın Instagram adresi merak ediliyor. Aleyna Çakır’ın Instagram adresi ‘aleynaclsknn’ olarak yer alıyor. Güzel sporcunun Instagram hesabından 61 bin 600 takipçisi bulunuyor.

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?







Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 yılında Bursa’da dünyaya geldi. Yalova’da büyüdüğünü belirten Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi ile babası 10 yaşında iken ayrılmış. Sonrasında Survivor Aleyna, annesiyle ve kardeşiyle İstanbul’a taşınmıştır.

Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'nun Instagram hesabından yaptığı paylaşım

ALEYNA KALAYCIOĞLU’NUN EĞİTİM HAYATI

Aleyna Kalaycıoğlu, İstanbul’a taşındıktan sonra hayatının değiştiğini ve liseden sonra dil eğitimine ağırlık verdiğini söyledi. Bu şekilde iyi bir dil eğitimi alan Aleyna Kalaycıoğlu, sınavlara da aynı motivasyonla hazırlandı ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Uçak Mühendisliği bölümünü kazandı.

ALEYNA KALAYCIOĞLU’NUN SPOR HAYATI

Survivor 2021 gönüllüler takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu’nun spor geçmişi de izleyicilerin dikkatini çekti. Survivor Aleyna, 10 senedir voleybol oynuyor. Aynı zamanda son üç yıldır beach voleybol okul takımında da yer alıyor.

ALEYNA KALAYCIOĞLU’NUN INSTAGRAM HESABI VAR MI?

Survivor 2021 yarışmacıları belli olduktan sonra yarışmanın sıkı takipçileri de Aleyna Kalaycıoğlu’nun Instagram hesabını araştırmaya başladı. Survivor 2021 gönüllüler takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu, Instagramda “aleynakalayciogluu” kullanıcı adıyla yer alıyor ve 26 bin takipçisi bulunuyor.

SURVİVOR 2021’E KATILMA SÜRECİ

Survivor 2021 gönüllüler takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmaya katılma hikayesini şöyle anlatıyor “Survivor’a ilk defa bu sene başvurdum ve ilk 6 da yer aldım. Survivor süreci zorlu geçti hem mental hem fiziken fakat sonunda sona geldik ve şimdi yeni bir başlangıç başlıyor.”