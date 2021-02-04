Survivor Ayşe kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayşe Yüksel boyu ve kilosu kaç?

Ayşe Yüksel, TV8'in fenomen yarışması Survivor 2021 gönüllüler takımında yarışıyor. Performansının yanı sıra ifadeleriyle de öne çıkıyor. Survivor Ayşe aslen nereli, kaç yaşında, mesleği nedir? gibi sorular sıklıkla sorgulanıyor. İşte, Ayşe Yüksel hayatı...

AYŞE YÜKSEL KİMDİR?

Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde dünyaya geldi. 20 yaşındaki Survivor yarışmacısı halen üniversite eğitimini sürdürüyor ve 2. sınıfta öğrenim gördüğünü belirtmektedir. Ayşe Yüksel, Düzce Üniversitesi'nde okumaktadır. Çocuk yaşlardan itibaren sporun pek çok farklı branşıyla ilgilendiğini de aktarıyor.

AYŞE YÜKSEL MESLEĞİ VE KARİYERİ

Ortaokulda masa tenisi eğitimi aldığını söyleyen Survivor Ayşe Yüksel, ortaokul 7. sınıfta haltere başladığını ve Türkiye'de 3. olduğunu belirtiyor. Ayşe Yüksel, halterdeki bu başarısını 1 yıl devam ettirdikten sonra voleybola geçtiğini söylüyor. Survivor Ayşe, mahalli ligde tam 6 yıl boyunca oynadığını belirtiyor. Ayşe Yüksel voleybol kariyerinin 2. yılında tenis antrenörlüğüne başladığını ve 4 yıldır tenis antrenörlüğüne devam ettiğini vurgulamaktadır. Yüksel, lisede basketbol okul takımında 3 oynadığını söylüyor. Eğitimine halen devam ettiğini aktaran Ayşe Yüksel, Düzce Üniversitesi'nde 1 yıl futsal oynadığını, yüzme dersi aldığını söylüyor. Yüksel aktif olarak tenis hocalığı görevini yürütmektedir.

SURVİVOR AYŞE YÜKSEL BAŞARILARI

Aktif olarak çocuk yaşlardan itibaren sporun içerisinde yer alan Survivor Ayşe Yüksel halter branşında genç kategorisinde Türkiye 3.'sü olmuştur. Ayrıca voleybol, basketbol, tenis, yüzme, futbol gibi pek çok farklı dalda da yer alarak, sporculuk kariyerini çeşitlendirmiştir. Uzun süredir tenis ile ilgilendiğini belirten Ayşe Yüksel, Instagram hesabından da tenis kortlarında çekilen fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

AYŞE YÜKSEL INSTAGRAM HESABI VAR MI?

Survivor Ayşe Yüksel sosyal medya hesapları da araştırılanlar arasında. Survivor gönüllüler takımı yarışmacısı Ayşe Yüksel'in hem Instagram hem de Twitter hesabı bulunmaktadır. Ayşe Yüksel, Instagram'da, 'ayseyukselofficiall' kullanıcı adıyla yer almaktadır. Twiter'da ise '@ayseyukselresmi' kullanıcı adıyla yer almaktadır.