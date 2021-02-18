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18.02.2021 - 12:02 |

Survivor Ayşe kimdir, kaç yaşında? Survivor Ayşe Yüksel ne iş yapıyor?

Survivor, TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Ünlüler ve Gönüller takımın yarıştığı Survivor'da yarışmacılarının hayatları ise merak konusu. Ayşe Yüksel, Survivor'ın dikkat çeken yarışmacıları arasında yer alıyor. Peki Survivor Ayşe kimdir?

Survivor Ayşe kimdir, kaç yaşında? Survivor Ayşe Yüksel ne iş yapıyor?
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Survivor, bu akşam yeni bölümü ile izleyicilerle buluşacak. Survivor 2021 Gönüllüler takımı yarışmacıları arasında Ayşe Yüksel de yer alıyor. Ayşe'nin hayatı ise merak ediliyor. Peki Survivor Ayşe kimdir?

SURVIVOR AYŞE KİMDİR?

Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde doğdu. Halen üniversite öğrencisi olduğunu dile getiren Survivor Ayşe Yüksel, 2. sınıfta öğrenim gördüğünü belirtmektedir. Ayşe Yüksel, Düzce Üniversitesi'nde okumaktadır.

Ayşe Yüksel mesleği itibariyle sporun içinden gelen bir yarışmacı olarak dikkat çekmektedir. Ortaokulda masa tenisi eğitimi aldığını söyleyen Survivor Ayşe Yüksel, ortaokul 7. sınıfta haltere başladığını ve Türkiye'de 3. olduğunu belirtiyor. Ayşe Yüksel, halterdeki bu başarısını 1 yıl devam ettirdikten sonra voleybola geçtiğini söylüyor. Survivor Ayşe, mahalli ligde tam 6 yıl boyunca oynadığını belirtiyor. Ayşe Yüksel voleybol kariyerinin 2. yılında tenis antrenörlüğüne başladığını ve 4 yıldır tenis antrenörlüğüne devam ettiğini vurgulamaktadır. Yüksel, lisede basketbol okul takımında 3 oynadığını söylüyor. Eğitimine halen devam ettiğini aktaran Ayşe Yüksel, Düzce Üniversitesi'nde 1 yıl futsal oynadığını, yüzme dersi aldığını söylüyor. Yüksel aktif olarak tenis hocalığı görevini yürütmektedir.

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