Survivor Bahar Seviş kaç yaşında, nereli? Survivor 2021 yarışmacısı Bahar Seviş kimdir, Instagram hesabı nedir?

TV8 kanalının her yıl olduğu gibi bu yıl da ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'da yarışmacılar, izleyiciler tarafından merak konusu oluyor. Kimi yarışmacının yaşı merak edilirken kimi yarışmacının mesleği merak ediliyor. Aynı zamanda memleketleri de merak konusu olan yarışmacıların bir bir biyografileri araştırılıyor. Bu isimlerden biri de Bahar Seviş. Peki Survivor Bahar kimdir, nerelidir? Survivor Bahar Seviş kaç yaşında? İşte Survivor 2021 yarışmacıları arasında olan ve Ünlüler takımı için mücadele veren Bahar Seviş'in hayatına dair bilinenler...

SURVİVOR BAHAR SEVİŞ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Acun Ilıcalı'nın 18 Ocak 2021 tarihli Survivor bölümünde ünlüler takımına katıldığını açıkladığı Bahar Seviş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yarışmaya katılıyor. Kıbrıslı olduğunu söyleyen Bahar Seviş, Survivor'daki ilk anlarında şu sözleri söylüyor: Bugün benim için çok şanslı bir gün, doğum günüm. Astrolojiyle de ilgiliyim. Benim için çok güzel bir yıl olacağına emindim, buradayım. Hepimiz mücadeleyle buraya geldik, hepimiz için hayırlısı olsun...' 18 Ocak 1996 doğumlu olan Bahar Seviş, 25 yaşındadır.

Bahar Seviş, Kıbrıs'ta doğum büyümüş ve burada Girne Amerikan Üniversitesi'nde öğrenimini görmüştür.

BAHAR SEVİŞ BOYU VE KİLOSU KAÇ?

Öte yandan Survivor Bahar Seviş'in kaç kilo olduğu ve boyunun kaç olduğu da merak edilmektedir. Survivor Bahar'ın boyu 1.67'dir. Kıbrıslı yarışmacının kilosu ise 66'dır. Girne doğumlu olan yarışmacı, yoga, fitness ve pilates yaptığını belirtiyor. İyi derecede yüzme bildiğini söyleyen Survivor Bahar, aynı zamanda oyunculuk da yapıyor. 25 yaşındaki Bahar Seviş, Survivor'ın kendisi için büyük bir totem olduğunu dile getirmektedir. İçinde bir büyük bir maceracı his olduğunu söyleyen Survivor Bahar, bu hissi yaşamak istediğini söylüyor. Herkesin hayatında bir dönüm noktası olduğunu dile getiren Survivor Bahar, yarışmanın kendisi için bir dönüm noktası olduğunu anlatıyor.

HANGİ OKULDAN MEZUN? MESLEĞİ NE?

Bahar Seviş, sporculuk geçmişinin yanı sıra, oyunculuk geçmişiyle de dikkat çekiyor. Kıbrıs'ta Girne Amerikan Üniversitesi Drama ve Oyunculuk bölümü okuyan Bahar, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Yoga/pilates/fitness eğitmeni olan Bahar, bu alanda paylaşımlar yapıyor.

SURVİVOR BAHAR SEVİŞ iNSTAGRAM HESABI NE?

2021 Survivor yarışmacısı Bahar Seviş'in sosyal medya hesapları da Survivor izleyicileri tarafından aratılıyor. Instragram'nda baharrsevis kullanıcı adıyla yer alan Survivor Bahar'ın şu an 6 binden fazla takipçisi bulunmaktadır. Aynı zamanda Twitter hesabı da bulunan Survivor Bahar Seviş'in kullanıcı adı SevisBahar'dır.