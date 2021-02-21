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21.02.2021 - 20:07 |

Survivor Berkay kimdir, kardeşleri kim? İşte Survivor Berkay Yuvakuran kaç yaşında, boyu kaç?

Survivor Berkay, yarışmaya yedek isimler arasında dahil oldu. Survivor Berkay, Gönüller takımında yarışıyor. Eski futbolcu Semih Yuvakuran'ın oğlu olan Berkay Yuvakuran'ın kardeşi ise Beşiktaş'ta oynuyor. Peki Survivor Berkay kimdir, kimin kardeşi?

Survivor Berkay kimdir, kardeşleri kim? İşte Survivor Berkay Yuvakuran kaç yaşında, boyu kaç?
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Survivor'da yarış tüm hızıyla devam ediyor. Survivor'a yedek yarışmacılar arasında giren Berkay Yuvakuran'ın yaşamı merak edilen konular arasında yer alıyor. Survivor Berkay,Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun olmuştur. Peki Survivor Berkay kimdir, kaç yaşında?

SURVIVOR BERKAY KİMDİR?

2 Kasım 1997 doğumlu Berkay Yuvakuran, 24 yaşındadır. Berkay Yuvakuran Nişantaşı Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun olmuştur. Sporcu kimliğiyle öne çıkan Berkay Yuvakıran, eski futbolcu Semih Yuvakuran'ın da oğludur.

SURVIVOR BERKAY KİMİN KARDEŞİ?

Öte yandan üçüz kardeş olan Berkay Yuvakuran, Beşiktaş'ın şu anki kalecisi Utku Yuvakuran'ın da kardeşidir. Berkay Yuvakuran'ın boyu 1.90 kilosu ise 89'dur. 23 yaşındaki Berkay Yuvakuran, mesleğinin de futbolculuk olduğunu belirtiyor. İlgilendiği bir diğer spor dalının da basketbol olduğunu ifade eden Berkay Yuvakuran, bekardır.

21 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni21 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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