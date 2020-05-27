Survivor bu akşam kim kazandı? (27 Mayıs) Survivor'da ödül oyununu hangi takım, sembol oyunlarını kimler kazandı?

TV8'in fenomen yarışma programı Survivor 2020, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. Ödül oyunu ve sembol oyununun oynandığı Survivor'da bu akşam oldukça zorlu anlar yaşandı. Peki merakla araştırılan 27 Mayıs Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?



SURVIVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?



Survivor'da bu akşam ödül oyununda Ünlüler ve Gönüllüler oldukça zorlu anlar yaşadı. Ödülün ekmek arası köfte ve piyaz olduğu zorlu oyunda yarışmacılar büyük bir mücadele verdi ve kazanan takım bu hafta ilk iki dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı oldu...



SEMBOL OYUNLARINI KİMLER KAZANDI?



Survivor'da ödül oyunu sonrası gözler sembol oyunlarına çevrildi. Büyük heyecana sahne olan oyunları erkeklerde Yasin Obuz, kadınlarda ise Nisa Bölükbaşı kazandı...



SURVIVOR 90. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Survivor 90. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...