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29.05.2020 - 23:35 |

Survivor bu akşam kim kazandı? (29 Mayıs) Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? 92. yeni bölüm fragmanı...

TV8'in fenomen yarışma programı Survivor 2020, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. Ödül oyunu ve sembol oyununun oynandığı Survivor'da bu akşam oldukça zorlu anlar yaşandı. Peki merakla araştırılan 29 Mayıs Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor bu akşam kim kazandı? (29 Mayıs) Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? 92. yeni bölüm fragmanı...
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Survivor 2020 bu akşam 91. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatıyla izleyicisinin karşısına çıkan Survivor'da bu akşam ödül oyununda oldukça heyecanlı anlar yaşattı. Peki bu akşam oyunları kimler ve hangi takımlar kazandı?

SURVIVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam ödül oyununda Ünlüler ve Gönüllüler oldukça zorlu anlar yaşadı. Ödülün akşam yemeği olduğu zorlu oyunda yarışmacılar büyük bir mücadele verdi ve kazanan takım; bu hafta ilk iki dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı oldu...

SURVIVOR 92. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Survivor 92. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

 

Adı oyuncu Kaan Yıldırım ile anılan Hadise aşka geldiBir süredir adı oyuncu Kaan Yıldırım ile anılan Hadise, Instagram hesabının hikaye bölümünde "Sensizliğe dayanamam...” adlı şarkıya eşlik etti.
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Cadde Yazarları

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