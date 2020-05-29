Survivor bu akşam kim kazandı? (29 Mayıs) Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? 92. yeni bölüm fragmanı...

Survivor 2020 bu akşam 91. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatıyla izleyicisinin karşısına çıkan Survivor'da bu akşam ödül oyununda oldukça heyecanlı anlar yaşattı. Peki bu akşam oyunları kimler ve hangi takımlar kazandı?



SURVIVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?



Survivor'da bu akşam ödül oyununda Ünlüler ve Gönüllüler oldukça zorlu anlar yaşadı. Ödülün akşam yemeği olduğu zorlu oyunda yarışmacılar büyük bir mücadele verdi ve kazanan takım; bu hafta ilk iki dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı oldu...



SURVIVOR 92. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Survivor 92. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...