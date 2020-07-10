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10.07.2020 - 22:30 |

Survivor canlı yayında oyunu kim kazandı? 10 Temmuz'da Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor'da son 4'e kalan yarışmacılar belli oldu. Survivor'a en son veda eden isim Elif oldu. Barış, Berkan, Cemal Can ve Yasin finale kalan isimler arasında yer aldı. Bugün yarışmacılar canlı yayında yarışıyorlar. Kazanacak ismin kim olacağı ise merak konusu. Peki 10 Temmuz'da Survivor'da oyunu kim kazandı?

Survivor canlı yayında oyunu kim kazandı? 10 Temmuz'da Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?
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TV8'de yayınlanan Survivor'da heyecan dorukta. Bu akşam canlı yayınlanan Survivor'da Barış, Berkan, Cemal Can ve Yasin'in kıyasıya rekabeti ekranlara geliyor. Canlı yayında bugün hangi ismin kazanacağı araştırılıyor. Peki 10 Temmuz Survivor canlı yayında oyunu kim kazandı?

 SURVİVOR'DA SON 4'E KİMLER KALDI?

Barış Murat Yağcı

Berkan Karabulut

Cemal Can Canseven

Yasin Obuz

10 TEMMUZ'DA OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bugün Barış ve Yasin eşleşti.

Diğer eşleşme ise Berkan ve Cemal Can arasında oldu.

Barış ve Yasin arasındaki yarışmayı 4-2'lik skor ile Barış kazandı. Günün finaline çıkan ilk isim Barış oldu.

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Cadde Yazarları

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