Survivor Cemal: Nisa ile küs değiliz

Sabah erken saatlerinde AVM içerisinde bulunan spor salonunda spor yaptıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte kahve molası veren Cemal Can Canseven, mekan çıkışı gazetecilere poz vermeyi ihmal etmedi.

Samimi tavırlarıyla dikkat çeken Canseven, "Arkadaşlar güne her zaman erken başlıyorum. Düzenli spor yapıyorum ve sağlıklı besleniyorum" dedi.

Survivor yarışmasında Nisa Bölükbaşı ile çok yakın arkadaş olan Canseven, 'küslük' iddialarına, "Öyle bir şey yok tabii ki. Nisa ile görüşüyoruz ve konuşuyoruz. Yoğunluktan fırsat buldukça da bir araya geliyoruz" şeklinde konuştu.