MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Survivor Cemal: Nisa ile küs değiliz
12.11.2020 - 17:08 |

Survivor Cemal: Nisa ile küs değiliz

'Survivor 2020' şampiyonu Cemal Can Canseven, önceki gün Metropol İstanbul’da görüntülendi.

Survivor Cemal: Nisa ile küs değiliz
ABONE OL

Sabah erken saatlerinde AVM içerisinde bulunan spor salonunda spor yaptıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte kahve molası veren Cemal Can Canseven, mekan çıkışı gazetecilere poz vermeyi ihmal etmedi.

Samimi tavırlarıyla dikkat çeken Canseven, "Arkadaşlar güne her zaman erken başlıyorum. Düzenli spor yapıyorum ve sağlıklı besleniyorum" dedi.

Survivor yarışmasında Nisa Bölükbaşı ile çok yakın arkadaş olan Canseven, 'küslük' iddialarına, "Öyle bir şey yok tabii ki. Nisa ile görüşüyoruz ve konuşuyoruz. Yoğunluktan fırsat buldukça da bir araya geliyoruz" şeklinde konuştu.

Magazin Haberleri Bülteni (12 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Emina Jahovic'in alışveriş şıklığı

Emina Jahovic'in alışveriş şıklığı

Bülent Serttaş: Çok farklı projelerim var

Bülent Serttaş: Çok farklı projelerim var

Akasya Asıltürkmen'in alışveriş keyfi

Akasya Asıltürkmen'in alışveriş keyfi

Arda Turan alışveriş turunda

Arda Turan alışveriş turunda

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet