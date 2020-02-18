Survivor Ceyhun yarışmacıları gözyaşlarına boğdu! Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2020 bu yıl Ünlüler - Gönüllüler formatında yaşanıyor. Survivor'da birbirinden renkli yarışmacılar bulunuyor. Fakat Survivor yarışmacıları arasında öyle bir hayat hikeyesine sahip olan biri var ki tüm yarışmacıları adeta yasa boğuyor. Gönüllüler takımında yarışan, başarılı performansıyla da dikkat çeken Ceyhun, 2016 yılında kanserden kaybettiği kızı için mücadele ediyor. Survivor 2. bölümünde ödül oyununun skoru 9-9 iken Gönüllüler takımından Meryem ve Ceyhun ve Ünlüler takımından ise Elif ve Mert bayrak yarışında mücadele etti.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bayrak yarışında Ceyhun, kızının varlığını yürekten hissederek adeta parkurda uçtu ve Gönüllüler takımı 9-10 skorla Ünlüler takımını yendi. Kazanılan oyun sonrasında Gönüllüler takımı yarışmacısı Ceyhun parkur alanında kumun üzerine kalp çizerek ortasına kızının adının baş harfi olan T'yi yazdı. Ünlüler ve Gönüllüler takımlarındaki her yarışmacı gözyaşlarına boğuldu. TV8 kanalının sahibi ve Survivor'ın sunucusu Acun Ilıcalı ise bu duygusal anları yürekten paylaştığını ve bu T harfinin adeta kuma değil yüreklere kazındığını dile getirdi.

Gönüllüler takımı ödül oyununda yumurta ödülünü kazanmış oldu.

SURVİVOR'DA DUYGUSAL ANLARIN YAŞANDIĞI DAKİKALAR

SURVİVOR'DA TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da günün ikinci ödül oyununun ödülü Nohut-Pilav'dı. Ünlüler ve Gönüllüler takımından dörder isim yarışırken kadınlar ve erkekler ayrı ayrı yarıştı. Survivor'da takım ödül oyununu da 5-3'lük skorla Gönüllüler takımı kazandı ve Nohut-Pilav ödülünün de sahibi oldu.

SURVİVOR 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Survivor 3. yeni bölümü bu akşam ekrana gelecek. Survivor'ın yeni bölümünde adayı sel basıyor ve yarışmacılar zor anlar yaşıyor. Survivor 2020'nin ilk elemesi ise bu akşam yaşanacak. Gönüllüler takımında eleme adayı olan Fatma'nın yanına iki isim daha eklenecek. Seyircilerden en çok oy kazanan iki isim birer eleme adayı söyleyecek ve bu üç isim arasından Survivor 2020'de elenen ilk isim belirlenecek.

SURVIVOR ÜNLÜLER TAKIMI

Uğur Pektaş

Aycan Yanaç

Sercan Yıldırım

Derya Can Göçen

Perviz Abdullayev

Elif Yıldırım Gören

Barış Murat Yağcı

Tuğba Melis Türk

Mert Öcal

Şaziye İvegin Üner

Ersin Korkut

SURVIVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Yasin Obuz

Tayfun Erdoğan

Cemal Can Canseven

Ceyhun Uzun

Evrim Keklik

Fatma Günaydın

Burak Yurdugör

Makbule Günaydın

Meryem Kasap

Nisa Bölükbaşı

Sadık Ardahan Uzkanbaş