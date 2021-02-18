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18.02.2021 - 17:01 |

Survivor Doğan Keser kimdir, kaç yaşında? Doğan Keser biyografisi

Survivor 2021 kadrosuna sonradan dahil olan isimlerden biri de Doğan Keser olarak biliniyor. Ünlüler takımı kadrosunda yer alan Doğan Keser son haftalarda kaybedilen dokunulmazlık oyunlarının ardından üst üste iki haftaya eleme potasına gönderildi. Peki Survivor Doğan Keser kimdir, kaç yaşında?

Survivor Doğan Keser kimdir, kaç yaşında? Doğan Keser biyografisi
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Survivor 2021'de Ünlüler takımında mücadele eden Doğan Keser, yarışmaya sonradan dahil olan isimlerden! Survivor'da yaşanan sakatlıkların ardından yedeklerden yarışmaya dahil olan Doğan Keser yarışmaya sonradan katılmanın handikaplarını yaşadı. Kaybedilen dokunulmazlık oyunlarının ardından üst üste iki hafta adı eleme potasında çıkan Doğan Keser buna rağmen elenmedi. Peki Doğan Keser kimdir?

SURVİVOR DOĞAN KESER KİMDİR?

Doğan Keser 21 Mayıs 1992 tarihinde İstanbul’da doğdu. Zeytinburnu spor altyapısında yetişen Doğan Keser, Zeytinburnuspor'un tüm alt kategorilerinde forma terletmiş, profesyonel olarak A takımda oynamıştır. Futbolu sadece bu takımda oynadığını, belirten Doğan Keser, yaşadığı talihsiz bir sakatlık nedeniyle, futbolculuk kariyerini noktaladığını söylüyor.

DOĞAN KESER NE İŞ YAPIYOR?

Hayatının neredeyse tamamı futbol içinde geçen Doğan Keser, farklı bir meslekle ilgilenemediğini belirtiyor. Doğan Keser askerlik dönüşünde de çeşitli serbest meslek işlerinde bulundu. Sonrasında abisiyle istanbul Bakırköy’de perakende erkek giyim mağazası açmıştır. Eskiden sosyal medya uygulaması Vine'da videolar çektiğini söyleyen Doğan Keser, burada hatrı sayılır bir kitle edindiğini, ancak sosyal medya hesaplarının çalınması nedeniyle oraya ağırlık vermeyi bıraktığını söylüyor.


 

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