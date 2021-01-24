Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 24 Ocak Survivor ikinci eleme adayı kim oldu?

Ünlüler ve gönüllüler ikinci eleme adayı için hız kesmeden yarıştı. Acun Ilıcalı sunumuyla ekrana gelen 24 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununun kazananı araştırılıyor. Cumartesi akşamı yayımlanan bölümde ilk dokunulmazlığı gönüllüler kaybetmişti ve böylece eleme potasına da ilk ismi gönüllüler takımı çıkarmıştı. Peki, Survivor 2021 eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

Yarışmanın 23 Ocak Cumartesi yayımlanan bölümünde ödül oyunu ve ilk dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Dokunulmazlığı gönüllüler kaybetti ve eleme için ilk ismi çıkardı. Duygu ile Aleyna arasında gidip gelen oylama sonucu Aleyna ilk eleme adayı oldu. İkinci aday henüz belirlenmedi

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ünlüler takımının önde götürdüğü ikinci dokunulmazlık oyununun kazananı bekleniyor. İlk oyunu almanın sevinciyle ikinci dokunulmazlığa çıkan ünlüler takımı bu oyunu da kaybetmemeye kararlı ancak şu an kazanan taraf netleşmedi.