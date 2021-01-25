• 25 Ocak 2021 - 00:14 • Son Güncelleme:
Survivor'dan kim diskalifiye oldu? Survivor 2021 kim elendi, kim gitti?
Survivor 2021 yarışmasında dokunulmazlık heyecanı yaşandı ve ünlüler ile gönüllüler takımı konseyde bir araya geldi. Daha önce yayımlanan yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı, bir yarışmacının Survivor'a devam edemeyeceğini belirtti. Kullanıcılar Survivor'da kim eleniyor, kim diskalifiye olacak sorularına yanıt arıyor. İşte, Survivor diskalifiye olan isim...
• 25 Ocak 2021 - 00:14 • Son Güncelleme:
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Acun Ilıcalı sunumuyla 24 Ocak Survivor 2021 eleme konseyinde diskalifiye şoku yaşandı. Çağrı Atakan'ın diskalifiye olup olmayacağı gündeme geldi. Ancak Ilıcalı, Survivor 2021'e devam edemeyecek ismi açıkladı. Cemal Hünal'ın sağlık sorunları nedeniyle diskalifiye olmasının ardından bir isim daha yarışmaya veda etti. Survivor 2021'e kim veda etti?
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SURVİVOR'DAN KİM DİSKALİFİYE OLDU?
TV8'in sevilen yarışmasında üst üste diskalifiye şoku yaşanıyor. Geçen hafta Cemal Hünal, sağlık sorunlarından ötürü yarışmaya devam edemedi ve adaya veda etti. Acun Ilıcalı, önceki sezonda yarışan Meryem'in dizinin sakatlanması ve operasyon geçirecek olması nedeniyle de diskalifiye olacağını açıkladı. Yarışmanın takipçileri Survivor Meryem kimdir merak etmeye başladı.
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SURVİVOR MERYEM KASAP KİMDİR?
Kasap, 1 Mayıs 1992 tarihinde Trabzon’da dünyaya geldi. Ailedeki 3 çocuktan en küçüğü olan Meryem Kasap, ilkokulda okurken 3 yıl tiyatroyla ilgilenmiş.Sporla tanışması lise yıllarında başladı. Lise takımında 2 yıl hentbol oynadı. Daha sonra bireysel spor yapma kararı aldı ve atletizme yöneldi. Bu spora ilk olarak sırıkla yüksek atlama branşıyla başladı. 2-3 yıl bu branşı yaptıktan sonra yaşadığım bir sakatlık sonucu branş değiştirmek zorunda kaldım ve 400 metre branşına geçti. Bu dönem içinde lise öğrenimimi tamamladı ve Karadeniz Teknik Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulunu kazandı.
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