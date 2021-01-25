Survivor'dan kim diskalifiye oldu? Survivor 2021 kim elendi, kim gitti?

Eğitim ve spor hayatını aynı anda yürüten başarılı sporcu, 400 metrede 1 yıl içinde ilk Türkiye Şampiyonluğuna ulaştı ve milli takıma seçildi. Devam eden yıllar içinde bu başarıları devam etti ve Türkiye’yi sayısız şampiyonalarda temsil etme fırsatı yakaladı. Bu şampiyonalarda Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, Milletler Kupası ve Akdeniz Şampiyonası’nda madalya kazandı. Bu süreç içinde lisans öğrenimimi tamamladı ve mezun oldu. 12 yıllık spor hayatının, 8 yılı milli takım sporcusu olarak elit bir düzeyde geçti. Şu an hala aktif spor hayatıma devam ederken diğer yandan fitness eğitmenliği ve Personal Trainer’lık yapıyor.