Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, ikinci eleme adayı kim oldu? Survivor eleme adayları

Pazar akşamki yeni bölümde Survivor yarışmacıları eleme heyecanı yaşadı. İkinci eleme adayını çıkarmamak için dokunulmazlık oyununda tüm kozlarını paylaştılar. Avantaj oyunu sonrası başlayan haftanın ikinci dokunulmazlığı her iki takımı da zorladı. Avantaj oyununu ise erkeklerde Reşat ile gönüllüler aldı, kadınlarda ise son ikide gönüllüler takımından Öykü ve Aleyna Kalaycıoğlu kaldı. Böylelikle avantaj oyununun erkek ve kadınlarda gönüllüler sahip oldu. İşte, detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Nefes kesen yarışmada ilk dokunulmazlığı gönüllüler kazanmış ve ünlüler ilk adayını çıkarmıştı. Ancak 14 Şubat Pazar akşamı ekrana gelen bölümde kazanan henüz belli değil. İkinci dokunulmazlık oyunu Survivor'ın klasik oyunlarından ve yarışmacıların dengelerini ortaya çıkaran bir oyun oldu.

SURVİVOR 2021 ELEME ADAYLARI

Cumartesi akşamı kaybeden ünlüler, Doğan 7 oy alırken Çağrı 3 oy ve Sergen 1 oy verdi ve böylece ikinci kez Doğan eleme potasına gitti.