Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte, Survivor 2021 eleme adayları

TV8'de dikkatle izlenen Survivor yarışmasında dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Sevilen yarışmada ünlüler ve gönüllüler ikinci eleme adayını çıkarmak için parkurdaydı. İlk dokunulmazlık oyununu ve ödül oyununu ünlüler kaybetmişti ve kazanan gönüllüler takımı olmuştu. İşte, 7 Şubat Survivor dokunulmazlık oyunu detayları...

ELEME ADAYLARI KİM?

6 Şubat Cumartesi ekrana gelen bölümde Survivor 2021 yarışmasında birinci dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Kazanan taraf gönüllüler oldu ve ünlüler eleme için ilk adayı çıkardı. Öte yandan ödül oyununu da gönüllüler aldı. İlk dokunulmazlık oyunu sonrası eleme adayı Doğan oldu.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bir yarışmacının Survivor adasına veda edeceği kritik dokunulmazlık oyunlarının ikincisi gerçekleşiyor. Birinci oyunda kaybeden ünlüler ikinci dokunulmazlık yarışını kaybetmemek için ellerinden geleni yaptı. Ancak 7 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununun kazananı ve kaybedeni belli olmadı.