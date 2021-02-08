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08.02.2021 - 00:03 |

Survivor Hanzade kimdir, kaç yaşında? Hanzade Ofluoğlu nereli, eşi kim?

Hanzade Ofluoğlu, Survivor 2021 yarışmasında gönüllüler takımında yarışıyor. Yarışmada dikkat çeken isimlerden olan Survivor Hanzade, önceki Survivor sezonlarında sunucu olarak seyirci karşısına çıkıyordu. Yarışmanın ilk bölümlerinde hastalığı ile de gündeme gelmişti. Peki, Survivor Hanzade hastalığı nedir?

Survivor Hanzade kimdir, kaç yaşında? Hanzade Ofluoğlu nereli, eşi kim?
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Survivor 2021 yarışmasında gönüllüler takımında yer alan 'Hanzade Ofluoğlu evli mi, eşi kim?' soruları da oldukça dikkat çekiyor. Sunucu olarak ekranlarda bir dönem bulunan Hanzade Ofluoğlu İzmir'de doğdu. İşletme Fakültesi’nde eğitim gördü. Survivor Hanzade kim, kaç yaşında? İşte, Hanzade Ofluoğlu biyografisi...

HANZADE OFLUOĞLU KİMDİR?

Ofluoğlu, 1988 yılında İzmir’de dünyaya geldi. 32 yaşında olan Hanzade Durmuş Ofluoğlu, ilk, orta ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı. 17 yaşında Koç Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni kazandı ve İstanbul macerası başlamış oldu. Başarılı isim Saygun Ofluoğlu ile evlidir. 

HANZADE OFLUOĞLU MESLEĞİ VE KARİYERİ

Hanzade Ofluoğlu, üniversiteyi kazandıktan sonra geldiği İstanbul’da Var mısın Yok musun yarışmasına başvurdu. Uzun süre sonra geri dönüş alır ve bir süre sonra da Acun Ilıcalı ona bir teklif sunar. Okuldan mezun olduktan sonra Acun Ilıcalı'nın asistanı olarak çalışmaya başlamış oldu.

HANZADE OFLUOĞLU  HASTALIĞI NEDİR?

Bir dönem geçirdiği kompülsif bozukluk ile mücadele ettiğini anlatan Hanzade 2.5 yılda normale dönebildiğini söyledi. Obsesis kompülsif bozukluk, obsesyon adı verilen takıntılı düşünce ve dürtüler ile kompulsiyon adı verilen yineleyici davranışlar ve zihinsel eylemlerden oluşan ve bugün düşünlerin günlük yaşamı etkilemesi düzeyine ulaşmasını ifade eder.

 

 

 

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