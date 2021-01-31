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31.01.2021 - 21:51 |

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 2021 eleme adayları

Dokunulmazlık oyunu kazananı aratılıyor. Survivor 2021 yarışması eleme heyecanı ile ekrana geldi. Cumartesi akşamı gerçekleştirilen ilk dokunulmazlık oyunu ardından ünlüler ve gönüllüler ikinci dokunulmazlık için karşı karşıya geldi. Peki, 31 Ocak dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 2021 eleme adayları
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Survivor'da kim elenecek? 31 Ocak Pazar akşamı sıra dışı dokunulmazlık oyunu ile izleyen karşısına çıkan Survivor 2021'de kuralsız güreş oyunu damga vurdu. İlk oyunu kazanan ünlüler ikinci dokunulmazlığı da almak için mücadele verirken gönüllüler bir yarışmacı daha kaybetmek istemiyor. İşte, Survivor dokunulmazlık oyunu ve eleme adayları...

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM?

Survivor 2021 yarışmasında geçen hafta oyuna veda eden isim Bahar olmuştu. 30 Ocak Cumartesi akşamı ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler oldu ve konseyde yedeklerden oyuna dahil olan Duygu'yu ilk eleme adayı olarak çıkardı. 

31 OCAK SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Nefes kesen güreş oyununda İsmail Balaban ve Yunus Emre mücadelesi heyecan yarattı. İkinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım eleme adayı çıkarmaktan kurtulmuş olacak. Öykü Çelik'in Aleyna karşısındaki mücadelesi sonrası ünlüler ikinci dokunulmazlığı da alan taraf oldu.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı Survivor 2021 eleme adayları

31 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni31 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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