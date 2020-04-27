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27.04.2020 - 01:05 |

Survivor eleme adayı bu akşam kim oldu? (26 Nisan) Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'da eleme adayları ve Dokunulmazlığı kazanan takım...

Survivor 2020 bu akşam 58. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatıyla izleyicisinin karşısına çıkan Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. Peki oyunu hangi takım kazandı ve haftanın 2. eleme adayı kim oldu?

Survivor eleme adayı bu akşam kim oldu? (26 Nisan) Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'da eleme adayları ve Dokunulmazlığı kazanan takım...

TV8'in fenomen yarışma programı Survivor 2020, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. Haftanın 2. dokunulmazlık oyununun oynadığı Survivor'da bu akşam oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Peki merakla araştırılan 26 Nisan Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve 2. eleme adayı kim oldu?

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

26 Nisan 2020 tarihli Survivor 58. bölümde oynanan dokunulmazlık oyununda Ünlüler ve Gönüllüler takımları oldukça zorlu anlar yaşadı. Yarışmacılar, kıyasıya rekabet etti. Büyük heyecana sahne olan ödül oyununu Ünlüler takımı 10-8 skoruyla kazandı.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da bu gece eleme adayı Gizem Birdan oldu... Böylelikle ilk iki eleme adayı Yunus Emre ve Gizem Birdan oldu...

 

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