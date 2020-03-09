Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? (8 Mart)

Survivor'ın 15. bölümü dün akşam ekrana geldi. Yarışmacılar haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Yarışmada kıran kırana bir mücadele vardı. Peki, dokunulmazlığın sahibi hangi takım oldu?

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın ilk dokunulmazlık oyununu 10'a 9 Gönüllüler takımı kazanmıştı. İkinci dokunulmazlık oyununda Ünlüler'in ne yapıp ne edip yarışmayı kazanması gerekiyordu. Yarışmada kora kor bir mücadele vardı. Oyun 9-9'a gelirken Berkan Ünlüler'e galibiyeti getiren sayıyı aldı ve finale geçildi. Final oyununda Gönüllüler atağa geçti ve 3-1 kazanmayı bildi. Böylece Ünlüler konseyde bir kişinin ismini yazmak zorunda kaldı.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİMLER?

Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler konseyde bir araya geldi. 10 tek tek kututa yazdıkları ismi attılar. En çok oyu alan ise bu haftaya yarışmaya katılan Aşkım Burçe Tunay oldu. 2. ve 3. isimler salı günü belli olacak.

YASİN İLE BERKAN ARASINDA LAF DALAŞI

Dün akşam Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyunu parkura çıktı. Mücadele esnasında Ünlülerden Berkan ile Gönüllülerden Yasin eşleşti. Oyunu kazanan Berkan'ın sevinci Yasin'i rahatsız etti. Bunun üzerine ikili arasında ufak çağlı tartışma yaşandı. Ünlüler de Yasin'in bu çıkışını eleştirdi.