Survivor Evrim: Şebek de, şaklaban da çok!

'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'in 83'üncü bölüm tanıtımında; Evrim Keklik ile Yunus Emre Özden dertleşirken görülüyor.

Bu sırada Evrim, "Şebek şaklaban da çok" ifadelerini kullanıyor. Yunus Emre ise "Kafam kaldırmıyor" karşılığını veriyor.