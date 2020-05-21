MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Survivor Evrim: Şebek de, şaklaban da çok!
21.05.2020 - 18:03 |

Survivor Evrim: Şebek de, şaklaban da çok!

TV8 ekranlarında haftanın yedi günü yayınlanan 'Survivor 2020' yarışmasının 83'üncü bölümünü, dikkat çeken bir diyaloğa sahne oldu.

Survivor Evrim: Şebek de, şaklaban da çok!
ABONE OL

'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'in 83'üncü bölüm tanıtımında; Evrim Keklik ile Yunus Emre Özden dertleşirken görülüyor.

Bu sırada Evrim, "Şebek şaklaban da çok" ifadelerini kullanıyor. Yunus Emre ise "Kafam kaldırmıyor" karşılığını veriyor.

    Ceyhun Fersoy’dan güldüren Acun Ilıcalı ve Berkan taklidiKendisi gibi oyuncu Begüm Öner ile evli olan Ceyhun Fersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı eğlenceli videolarla dikkat çekiyor. Oyuncu, son olarak 'Survivor 2020'nin dikkat çeken yarışmacısı Berkan ile Acun Ilıcalı’nın arasındaki 'tranquilo' diyaloğunun taklidini yaptı.
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Survivor Ardahan kimdir, kaç yaşında? Survivor Ardahan nereli, ne iş yapıyor?

    Survivor Ardahan kimdir, kaç yaşında? Survivor Ardahan nereli, ne iş yapıyor?

    Fahriye Evcen: Doğayla ben

    Fahriye Evcen: Doğayla ben

    Pelin Akil'in ikizleri Alin ve Lina ünlü isimleri solladı!

    Pelin Akil'in ikizleri Alin ve Lina ünlü isimleri solladı!

    Çok Güzel Hareketler 2 Oyuncuları kimler? İşte oyuncu kadrosu...

    Çok Güzel Hareketler 2 Oyuncuları kimler? İşte oyuncu kadrosu...

    Sıradaki Haber