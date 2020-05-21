21.05.2020 - 18:03 |
Survivor Evrim: Şebek de, şaklaban da çok!
TV8 ekranlarında haftanın yedi günü yayınlanan 'Survivor 2020' yarışmasının 83'üncü bölümünü, dikkat çeken bir diyaloğa sahne oldu.
'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'in 83'üncü bölüm tanıtımında; Evrim Keklik ile Yunus Emre Özden dertleşirken görülüyor.
Bu sırada Evrim, "Şebek şaklaban da çok" ifadelerini kullanıyor. Yunus Emre ise "Kafam kaldırmıyor" karşılığını veriyor.
Ceyhun Fersoy’dan güldüren Acun Ilıcalı ve Berkan taklidiKendisi gibi oyuncu Begüm Öner ile evli olan Ceyhun Fersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı eğlenceli videolarla dikkat çekiyor. Oyuncu, son olarak 'Survivor 2020'nin dikkat çeken yarışmacısı Berkan ile Acun Ilıcalı’nın arasındaki 'tranquilo' diyaloğunun taklidini yaptı.