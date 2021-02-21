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21.02.2021 - 20:03 |

Survivor Hanzade kimdir? Hanzade Ofluoğlu kaç yaşında, nereli, hastalığı nedir?

Survivor Hanzade, yarışmanın dikkat çeken isimleri arasında bulunuyor. Daha önce de Survivor yarışmasıyla ekrana gelen Hanzade Ofluoğlu, yarışmanın sunucularındandı. Survivor 2021 sezonundan gönüllüler takımında performans sergiliyor. Survivor Hanzade Ofluoğlu eşi kim?

Survivor Hanzade kimdir? Hanzade Ofluoğlu kaç yaşında, nereli, hastalığı nedir?
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Hanzade Ofluoğlu, Acun Ilıcalı'nın bir dönem asistanlığını yaptı. 2021 Survivor yarışmasında ise gönüllüler takımında zorlu parkurlarda yarışıyor. Adaya ilk geldiği dönemde kendisini zorlayan bir hastalığının da olduğunu sık sık dile getirmişti. İşte, Survivor Hanzade hayatı, biyografisi...

SURVİVOR HANZADE KİMDİR?

Ofluoğlu, 1988 yılında İzmir’de dünyaya geldi. 32 yaşında olan Hanzade Durmuş Ofluoğlu, ilk, orta ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı. 17 yaşında Koç Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni kazandı ve İstanbul macerası başlamış oldu. Başarılı isim Saygun Ofluoğlu ile evlidir.

Hanzade Ofluoğlu, üniversiteyi kazandıktan sonra geldiği İstanbul’da Var mısın Yok musun yarışmasına başvurdu. Uzun süre sonra geri dönüş alır ve bir süre sonra da Acun Ilıcalı ona bir teklif sunar. Okuldan mezun olduktan sonra Acun Ilıcalı'nın asistanı olarak çalışmaya başlamış oldu.

HANZADE OFLUOĞLU HASTALIĞI NEDİR?

Bir dönem geçirdiği kompülsif bozukluk ile mücadele ettiğini anlatan Hanzade 2.5 yılda normale dönebildiğini söyledi. Obsesis kompülsif bozukluk, obsesyon adı verilen takıntılı düşünce ve dürtüler ile kompulsiyon adı verilen yineleyici davranışlar ve zihinsel eylemlerden oluşan ve bugün düşünlerin günlük yaşamı etkilemesi düzeyine ulaşmasını ifade eder.

 

 

 

21 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni21 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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