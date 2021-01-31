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31.01.2021 - 22:11 |

Survivor İlayda kimdir, nereli? Survivor İlayda Şeker kaç yaşında, dedesi kim?

Survivor İlayda Şeker, yarışmanın öne çıkan isimleri arasında bulunuyor. Survivor'a gönüllülerle başlayan ve ardından ünlüler takımına transfer olan İlayda, bir kaç kez eleme potasına girdi. Dedesiyle yaşadığını sık sık dile getiren İlayda Şeker hayatı merak ediliyor. İlayda Şeker nereli?

Survivor İlayda kimdir, nereli? Survivor İlayda Şeker kaç yaşında, dedesi kim?
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İlayda Şeker biyografisi son günlerin aranılanları arasında bulunuyor. Survivor 2021 yarışmasında spor geçmişi olmayan tek isim olarak dikkatleri üzerine çeken Şeker, birçok oyunda da takımına sayı getirmeyi başardı. Sporcu olmamasına rağmen büyük başarı göstererek öne çıktı. Survivor İlayda Şeker kim, kaç yaşında?

İLAYDA ŞEKER KİMDİR?

Şeker, 1994 Nevşehir'de dünyaya geldi. 18 yaşına kadar Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde ailesiyle yaşayan yarışmacı, Sakarya Üniversitesi’nde okuduktan sonra İstanbul’da yaşayan dedesinin yanına geldi.

İLAYDA ŞEKER MESLEĞİ NE?

Gönüllüler takımı yarışmacılarından İlayda Şeker, Survivor öncesi çeşitli işlerle uğraşsa da şu anda çalışmadığını ifade etmiştir. Şeker, dikkat çeken bir cümle kuruyor ve "İnsülinleri hazırlayın, şekerinizi yükseltmeye geliyorum" diyor ve Survivor'da iddialı olduğunu belirtiyor.

İlayda Şeker, renkli bir kişiliği olduğunu ve sporcu kimliği olmadan da bir şey başarabileceğine inanan bir isim olduğunu vurguluyor. Survivor İlayda Şeker, ‘Hiçbir oyun oynanmadan ne kazanılır ne de kaybedilir. Ben bu oyunu kaybetmeye değil, kazanmaya geliyorum' ifadelerini kullanıyor. Öte yandan İlayda Şeker'in özel hayatına dair bilgiler de araştırılan konular içerisinde yer alıyor. Survivor gönüllüler takımı yarışmacısı İlayda Şeker'in evli olmadığı biliniyor.

31 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni31 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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